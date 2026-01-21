Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı

Çinli arkeologlar dünya çapınca ses getiren bir çalışmaya imza attı. MS 618 ila 907' yıllarında var olan Tang Hanedanı askerlerinin savaşlarda giydiği söylenen "altın zırhı" günümüze kadar ulaştırdılar.

ÇALIŞMA 4 YIL SÜRDÜ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; çalışmayı 4 yıl boyunca kararlılıkla sürdüren Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çinghay eyaletindeki Xuewei mezarlığından parçalar halinde çıkarılan zırhı yeniden bir araya getirdi.

SADECE ŞİİRLERDE GEÇİYORDU

Tang dönemi Çin tarihinin altın çağlarından biri kabul edilirken dönemin askeri kıyafetleri; duvar resimleri, mezar eşyaları, yazıtlar ve şiirler gibi eserlerden yaygın olarak biliniyordu. Ancak "altın zırh" 2018'de ilk parçaları keşfedilene kadar sadece şiirlerden biliniyordu.

BÜYÜK ZORLUKLARLA MUHAFAZA EDİLDİ

Çürümüş ve eksik parçaların büyük zorluklar muhafaza edilip tam bir kıyafete dönüştürüldüğünü aktaran arkeologlar, çalışmalarda gelişmiş üç boyutlu tarama ve mikroskopi teknolojisinin yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik tekniklerinden yararlanıldığını belirtti.