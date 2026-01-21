Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı

Çin tarihinin altın dönemlerinden biri olarak kabul edilen Tang Hanedanı'nın askerlerinin giyğidi ve sadece şiirlerde geçen altın zırh yeniden oluşturuldu. Çinghay eyaletindeki bir mezardan parçalar halinde çıkarılan zırh, 1200 yıl sonra yeniden bir araya getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 09:22

Çinli arkeologlar dünya çapınca ses getiren bir çalışmaya imza attı. MS 618 ila 907' yıllarında var olan Tang Hanedanı askerlerinin savaşlarda giydiği söylenen "altın zırhı" günümüze kadar ulaştırdılar.

Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı

ÇALIŞMA 4 YIL SÜRDÜ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; çalışmayı 4 yıl boyunca kararlılıkla sürdüren Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çinghay eyaletindeki Xuewei mezarlığından parçalar halinde çıkarılan zırhı yeniden bir araya getirdi.

Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı

SADECE ŞİİRLERDE GEÇİYORDU

Tang dönemi Çin tarihinin altın çağlarından biri kabul edilirken dönemin askeri kıyafetleri; duvar resimleri, mezar eşyaları, yazıtlar ve şiirler gibi eserlerden yaygın olarak biliniyordu. Ancak "altın zırh" 2018'de ilk parçaları keşfedilene kadar sadece şiirlerden biliniyordu.

Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı

BÜYÜK ZORLUKLARLA MUHAFAZA EDİLDİ

Çürümüş ve eksik parçaların büyük zorluklar muhafaza edilip tam bir kıyafete dönüştürüldüğünü aktaran arkeologlar, çalışmalarda gelişmiş üç boyutlu tarama ve mikroskopi teknolojisinin yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik tekniklerinden yararlanıldığını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esrarengiz keşif! Mezarlığın altından gün yüzüne çıkarıldı: Sinop'a saldırı sırasında Samsun'u korumuştu
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.