Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Küçükanafarta köyünde bulunan Küçükanafarta Tarihi Türk Mezarlığı'nda başlatılan çalışma esnasında ilginç bulgular ortaya çıktı. Alan üzerinde yapılan çalışmalarda Orta Asya Türk defin geleneğine benzer 8 bin 731 adet mezar tespit edildi.

Mezarlıkta yapılan yaş analizi araştırması sonucunda, Türklüğün mührü, tapusu ve Türk tarihinin kapısı olan Ahlat gibi Küçükanafarta'nın da Türklerin Balkanlara açılan kapısı olduğu tespit edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca Devlet Arşivlerinde yapılan araştırmada köye ait en eski tarihli belgenin 1475 tarihli olması da bu tarihten önce bu bölgede yaşamın olduğunu gösterdi.

RUMELİ'YE GEÇEN İLK TÜRKLERE AİT OLDUĞUNU TESPİT EDİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 8 bin 731 mezarın ortaya çıktığını belirterek, "Çanakkale Tarihi Alan'da bulunan Küçükanafarta köyündeki tarihi mezarlıkta Türk tarihi açısından çok önemli bir sayfa açılıyor. 8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları, yani Gazi Süleyman Paşa'nın ve arkadaşlarının mezarları, akıncıların mezarları tespit edildi. Şu anda burada bulunduğumuz bu tarihi mezarlıkta gerçekten Türk tarihi açısından tapu senedi, Türk milletinin mührü olarak kabul edilecek mezarlık ve mezarlar ortaya çıktı. Buradaki mezarlıkta, Türkistan coğrafyasındaki defne benzer şekilde definler yapılmış. Anadolu'daki Türk varlığı için Ahlat Mezarlığı neyse Rumeli'deki, Balkanlar'daki ve Avrupa'daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı o önemde ve mahiyette. Tarihi Alan Başkanlığı olarak buradaki mezarlığı tespit edikten sonra çalışmalarımıza başladık. Gerek sanat tarihçilerimizden gerek tarihçilerimizden gerek üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşlerini aldık. Buradaki definlerin, bu mezarlığın 1300'lü yıllardaki Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Gerçekten buradaki Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senetleri hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok çok önem ifade etmekte" dedi.

BÖLGEDE TÜRK VARLIĞININ KANITI

Mezarlık alanında yapılan çalışmaların 4'te 3'ünün bittiğini belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz 100 dönümlük bu alandaki çalışmalarımızın 4'te 3'ünü Çanakkale Tarihi Alanı Başkanı olarak bitirmiş vaziyetteyiz. İnşallah yakın bir zamanda tamamını ihya edip buradaki Türk mezarlığını tamamlamış oluruz. Buradaki çalışmalarımızın sonuna geldiğimizde inşallah burası çok önemli bir ziyaret noktası olacak. Zaten Tarihi Alan'daki Çanakkale Savaşları'ndan sonraki şehitliklerimiz hepimizin malumu ve daha önceki tarihlerde 1300'lü yıllardaki buradaki Türk varlığının da ortaya çıkmış olması tarihi bir vesika olarak çok önem ifade edecek. O yüzden Tarihi Alan Başkanlığı olarak tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Buradaki her bir mezara göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Burası tamamlanıp, bittiği zaman da artık Türk vatanının Trakya topraklarında Ahlat gibi bir tarihi mezarlık ortaya çıkmış olacak. İnşallah sonuna yaklaştığımızda buradaki mezarlığı hep beraber ziyaret ederiz. Devlet erkanımızla birlikte, milletimizle birlikte buradaki Türk milletine ait tapu senetlerini, Türk milletine ait mühürleri hep beraber görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖZEL VE İHTİMAMLI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNE GİRDİK"

Bölgede titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok özel ve ihtimamlı bir çalışma içerisine girdik. Özellikle çok önemli tarihçilerimizden, dönemin otorite kabul edilecek tarihçileriyle görüştük. Onlardan raporlar aldık, çalışmalar yaptık. Mezar taşları üzerinde tahliller, karbon testleri yaptırdık. Bununla birlikte sanat tarihçileri buradaki mezar formlarını, mezar taşları yapılarını incelediler ve buradaki hem mezarlığın hem mezar taşı biçimlerinin Türkistan coğrafyası ile benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Zaten gördüğünüz gibi buradaki yüksek mezar taşları, balbal taşları gibi yükselmekte ve bizler için de bunlar çok önem ifade etmekte. Çanakkale Tarihi Alan Bölgesi'nde Ahlat Mezarlığı'na benzer bir tarihi Türk mezarlığı ortaya çıkmakta" diye konuştu.