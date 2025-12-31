Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elazığ'da tarihi keşif! Tam 7500 yıllık: Anlamı hayrete düşürdü

Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde tam 4 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. Elazığ'da tam 7500 yıllık taş mühür gün yüzüne çıktı. Taş mührün anlamı hayrete düşürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:22

Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında peş peşe keşif haberleri geliyor. Yapılan arkeolojik ve tarihi araştırmalarda Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde çıkan bulgular hayrete düşürdü. Höyükte yürütülen kazılarda, bugüne kadar üç kutsal ocak, Nahçıvan tipli karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler, hububatın değişiminde kullanılan çeç damga mühür ile Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160x130 santimetre ebadında "boğa başlı sunak" bulundu.

Elazığ'da tarihi keşif! Tam 7500 yıllık: Anlamı hayrete düşürdü

TAM 7500 YILLIK

Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı. Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Bu yıl kazılarda ortaya çıkarılan etütlük ve envanterlik eserler ile arkeolojik ve kültürel varlıkların restorasyonu, analiz ve yayın işleri Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayı sürdürülüyor.

TAŞ MÜHRÜN ANLAMI

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, bu yıl kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi.

Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazılarda üst katmanlarda ilk etapta Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan buluntular elde ettiklerini belirten Hatipoğlu, derinlere inildikçe elde edilen buluntuların kentin tarihini Neolotik Çağ'a kadar götürdüğünü söyledi.

Elazığ'da tarihi keşif! Tam 7500 yıllık: Anlamı hayrete düşürdü

Hatipoğlu, "Tadım Köy'ünde bulduğumuz buluntular arasında daha öncesinde kentte eşine rastlamadığımız bir taş mühür ortaya çıktı. Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor. Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu, bölgemizde medeniyetin yaklaşık M.Ö. 7500'lü yıllara kadar uzandığına dair bir buluntu. Elde edilen tüm bu buluntular Elazığ'ın kadim zamanlardan itibaren bir yerleşim merkezi olduğunu bizlere gösteriyor." dedi.

GELECEK YIL KAZI ALANININ GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR

Salkaya köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan hayvan figürlerinin resmedildiği tarihi mozaik ile 70 metre güneyinde, yer altı görüntüleme radarıyla bir tarlada tespit edilen Roma Hamamı'nın da kentin tarihi zenginliğine değer kattığını dile getiren Hatipoğlu, jeoradar sonuçlarına göre gelecek yıl buradaki kazı alanını genişleteceklerini aktardı.

Hatipoğlu, vatandaşların bu bölgeye olan ilgi ve alakasını artırmak için Pertek kara yolu üzerinde bir dinlenme alanı, bekleme yeri, otopark ve satış alanları oluşturmayı planladıklarını anlatarak, bu sayede tarihi mozaiğin ziyaret edilmesine de olanak sağlayacaklarını kaydetti.

2026 yılı için İl Özel İdaresi olarak burada bu yönde çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade eden Hatipoğlu, Otoparktan mozaik alana erişim için bir menfez yapılmasının da düşünüldüğünü vurguladı.

Elazığ'da tarihi keşif! Tam 7500 yıllık: Anlamı hayrete düşürdü

AYNI YERDE SUR ORTAYA ÇIKTI

Palu Kalesi'nde ise zirvede başlayan kazılarda Osmanlı dönemine tarihlenen karakolun gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yaptığımız çevre düzenlemeleri ile kaya mezarlarının temizlenmesi ve ziyarete kısmi olarak açılması sağlandı. Önümüzdeki süreçte Palu Kalesi'nde katman katman inildikçe ilimiz için daha önemli, güzel arkeolojik sonuçlar alacağımızı değerlendiriyoruz. Yine aynı bölgede 50 metre uzunluğunda Urartu dönemine ait kale suru ortaya çıktı ki bu da yine yekpare olması anlamında çok özel ve önemli. Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular Elazığ'ımızın ne kadar zengin bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu gösteriyor. Harput Kalesi kazılarımız düzenli olarak devam ediyor. Burada Fetih Mescidi'ni tekrar inşa edeceğiz. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı ve belediyemiz işbirliğiyle karşılama merkezinin gerçekleştirilmesi de 2026 yılı hedeflerimizden biri."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 'benzeri olmayan' keşif! Tam 1850 yıllık: Kazı için 15 yıl beklediler
Bin 800 yıllık keşif heyecan uyandırdı! Uzmanlar açıkladı: İlk kez karşılaştık
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.