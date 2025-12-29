Bin 800 yıllık keşif heyecan uyandırdı! Uzmanlar açıkladı: İlk kez karşılaştık

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine Adıyaman’ın Besni ilçesi kırsalında inceleme başlattı. İnceleme neticesinde M.S. 2. Yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kubbeli mezar odası keşfedildi.

"SARP VE KAYALIK ALANDA BULUNDU"

Heyecan uyandıran keşfe ilişkin açıklama yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, mezar odasını sarp ve kayalık bir alanda bulduklarını belirtti. Bölgede yaptıkları ilk incelemede en az 5 odalı mezarın izine rastladıklarını aktaran Alkan, ortaya çıkardıkları oda mezarın kubbeli olduğunu söyledi.

"ADIYAMAN'DA İLK KEZ KARŞILAŞTIĞIMIZ NİTELİKTE BİR YAPI"

Söz konusu mezar odasının milattan sonra 2. yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğunu değerlendirdiklerini aktaran Alkan, “Mezar odasının girişinde sağda ve solda üçer kemerli mezar yer alıyor. Bu kemerli mezarlar, sütunlar aracılığıyla birbirine bağlanmış durumda. Üst kısımlarda ise mimari açıdan oldukça nitelikli ve özenle işlenmiş korniş yapıları bulunuyor. Bu yapının yüksek statülü bir aileye ait olduğunu düşünüyoruz. Adıyaman'da ilk kez karşılaştığımız nitelikte bir yapı olarak dikkat çekiyor." İfadelerini kullandı.

"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ SİMGELİYOR"

Alkan, ayrıca bulunan mezar odasının içinde bazı kabartmaların zamanla tahrip olduğunu, bazılarının ise günümüze ulaştığını söyleyerek, "Girişin tam karşısında yer alan kemerli mezarın içerisinde 6 yaban keçisi başı kabartması bulunuyor. Bu figürlerin girlandlarla (yarım çelenk görünümlü bezeme) birbirine bağlandığı görülüyor ayrıca bu kabartmaların üst kısmında istiridye motifleri yer alıyor. Bu motifler ölümsüzlüğü simgeliyor. Ne yazık ki bu süslemelerin bir bölümü zamanla tahrip olmuş durumda. Mezar odasının sağ ve sol bölümlerinde ise kandil yakıldığı ve sunuların bırakıldığı nişler (oyuk) tespit ettik." açıklamasını yaptı.