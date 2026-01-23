Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu

AKOM, hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusuna cevap verildi. Yeni haftada sağanak yağışların etkili olacağı bildirilirken, hava sıcaklıklarının da artacağı kaydedildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 09:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava tahmin raporunda birçok ilde kuvvetli beklendiğini bildirdi. Sabah saatlerinde yurdun neredeyse yarısında etkisini gösterirken, doğu ve iç bölgeler beyaz büründü. Vatandaşlar ise ''da kar yağacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. yaptığı değerlendirme ile bu soruya cevap verdi.

İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından AKOM yeni bir kar yağışı dalgasının beklenip beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hafta boyu sağanak yağışının görüleceği ve sıcaklıkların bahar seviyelerine çıkacağı bildirildi.

İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu

"OCAK SONUNA KADAR KAR YAĞIŞI YOK"

Kar yağışı ile ilgili açıklama yapan AKOM, "İstanbul’da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Iraklı diplomata İstanbul'da bakıcı şoku! 'Hayatımın en büyük hayal kırıklığı'
Meteoroloji birçok kenti uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı geliyor: Hava buz kesecek
6 şehre kar geliyor! Meteoroloji kar yağışı beklenen illeri duyurdu
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#Akom
#kar yağışı
#ocak
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.