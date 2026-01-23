İstanbul'a yeniden kar yağışı mı geliyor? AKOM tarih vererek duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava tahmin raporunda birçok ilde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi. Sabah saatlerinde yurdun neredeyse yarısında yağış etkisini gösterirken, doğu ve iç bölgeler beyaz büründü. Vatandaşlar ise 'İstanbul'da kar yağacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. AKOM yaptığı değerlendirme ile bu soruya cevap verdi.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından AKOM yeni bir kar yağışı dalgasının beklenip beklenmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hafta boyu sağanak yağışının görüleceği ve sıcaklıkların bahar seviyelerine çıkacağı bildirildi.

"OCAK SONUNA KADAR KAR YAĞIŞI YOK"

Kar yağışı ile ilgili açıklama yapan AKOM, "İstanbul’da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.