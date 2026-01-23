Iraklı diplomata İstanbul'da bakıcı şoku! 'Hayatımın en büyük hayal kırıklığı'

Kategoriler
İstanbul
Balmumcu Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta yaşanan hırsızlık olayı şoke etti. Iraklı diplomat Rania K., çocuklarını emanet ettiği Luisa P. ile Upi J.'nin ihanetine uğradı. 2 bakıcı Iraklı diplomatın evinden 130 bin dolar nakit para çalarak izinsiz şekilde ayrıldı.
Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre olay sonrası bakıcılar bu kez savcılığa giderek, diplomatın kendilerine şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Ancak soruşturmada bu iddiaların hırsızlığı gizlemeye yönelik olduğu belirlendi.
Mağdur diplomat Rania K., ifadesinde Upi’nin 11 ay, Luisa’nın ise 16 ay boyunca yanında çalıştığını belirterek, “Onlara çocuklarımı gönül rahatlığıyla emanet ediyordum. Her türlü desteği sağladım. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakıp paramı alarak kaçtılar. Üstelik asılsız suçlamalarda bulundular. Bu yaşadıklarım hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.