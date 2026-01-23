Menü Kapat
Iraklı diplomata İstanbul'da bakıcı şoku! 'Hayatımın en büyük hayal kırıklığı'

İstanbul Beşiktaş’ta Balmumcu Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan Iraklı diplomat Rania K., çocuklarını emanet ettiği bakıcılarının ihanetine uğradı. İzinsiz şekilde işi bırakarak ortadan kaybolan 2 bakıcının evden 130 bin dolar nakit para çaldığı ortaya çıktı.

Iraklı diplomata İstanbul'da bakıcı şoku! 'Hayatımın en büyük hayal kırıklığı'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 09:36

Balmumcu Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta yaşanan olayı şoke etti. Iraklı Rania K., çocuklarını emanet ettiği Luisa P. ile Upi J.'nin ihanetine uğradı. 2 bakıcı Iraklı diplomatın evinden 130 bin dolar nakit para çalarak izinsiz şekilde ayrıldı.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre olay sonrası bakıcılar bu kez savcılığa giderek, diplomatın kendilerine şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ancak soruşturmada bu iddiaların hırsızlığı gizlemeye yönelik olduğu belirlendi.

Mağdur diplomat Rania K., ifadesinde Upi’nin 11 ay, Luisa’nın ise 16 ay boyunca yanında çalıştığını belirterek, “Onlara çocuklarımı gönül rahatlığıyla emanet ediyordum. Her türlü desteği sağladım. Buna rağmen çocuklarımı odalarında yalnız bırakıp paramı alarak kaçtılar. Üstelik asılsız suçlamalarda bulundular. Bu yaşadıklarım hayatımın en büyük hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.

