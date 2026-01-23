Menü Kapat
17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 2 milyar 183 milyon TL'lik büyük vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarında 118 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 183 milyon Türk lirası işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonlarının detaylarını paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandı.

2 MİLYAR 183 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

Son iki hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Düzce, Erzurum, Isparta, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 17 il merkezli siber dolandırıcılık operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 2020-2026 yılları içinde hesaplarında 2 milyar 183 milyon TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 68’i tutuklanırken 45’i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

VATANDAŞLAR DOLANDIRIP SERVEY YAPMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşları dolandırdıkları, mağdur vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, satılık ev ilanı, sosyal yardım başvurusu" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

