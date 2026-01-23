Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler

Ramazan ayı yaklaşırken tüketicileri sevindiren bir gelişme yaşandı. İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde bazı ürünlerin fiyatına Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacak. sabit fiyat uygulaması, İstanbul genelinde şubeleri bulunan 30 zincir markette geçerli olacak. İşte ayrıntılar...

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler
23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 07:03

Perakendeciler Derneği () Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ayı sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve ulaştırılacağını belirtti.

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler

ET VE TEREYAĞINA RAMAZAN'DA ZAM YOK

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek Ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler

Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.

Kartal, şunları kaydetti:

"FIRSATÇILIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum."

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler

Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenen fiyatlar (Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya dahil üye marketlerde) dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL olacak.

Fiyatlara 'Ramazan' freni! Bazı ürünlere zam yok: İşte geçerli marketler

HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

