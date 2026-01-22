Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ramazan öncesi fiyat alarmı: Bakanlık zincir market temsilcilerini topladı

Ticaret Bakanlığı ramazan ayı öncesinde vatandaşın cebini yakacak zamların ve fiyat dengesizliklerin önünü geçebilmek için harekete geçti. Zincir market temsilcilerinin de katıldığı toplantıda piyasada dengeli fiyat yapısının tesis edilmesi görüşüldü.

Ramazan öncesi fiyat alarmı: Bakanlık zincir market temsilcilerini topladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 00:33
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 00:37

Şubat ayı içerisinde başlayacak olan ramazan ayı öncesinde piyasanın dengeli hareket etmesini sağlayabilmek amacıyla Ticaret Bakanlığı toplantı düzenledi. Fiyat istikrarının ele alındığı görüşmeye zincir market temsilcileri de katıldı.

Ramazan öncesi fiyat alarmı: Bakanlık zincir market temsilcilerini topladı

RAMAZAN ÖNCESİ FİYAT İSTİKRARI TEDBİRLERİ

Bakanlığın NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

Ramazan öncesi fiyat alarmı: Bakanlık zincir market temsilcilerini topladı

Toplantıda sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda başta ramazan ayı öncesinde piyasa dengelerinin korunması olmak üzere, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları, tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeler ve piyasa işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. Sektör paydaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek, temel önceliğimizdir."

