Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 07.30 itibarıyla 64,22 dolar oldu.
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına çarşamba günü 1 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Zam sonrası 21 Ocak 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
ANKARA
İZMİR