Ekonomi
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları değişti. Çarşamba günü motorine 1 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. İşte 21 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 07.30 itibarıyla 64,22 dolar oldu.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

MOTORİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına çarşamba günü 1 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

21 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası 21 Ocak 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle...

Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 54.01 TL
  • Motorin: 55.87 TL
  • LPG: 29.29 TL
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.83 TL
  • Motorin: 55.69 TL
  • LPG: 28.69 TL
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

ANKARA

  • Benzin: 54.91 TL
  • Motorin: 56.95 TL
  • LPG: 29.17 TL
Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

İZMİR

  • Benzin: 55.20 TL
  • Motorin: 57.20 TL
  • LPG: 29.09 TL
