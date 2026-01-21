Motorine zam geldi! Akaryakıt fiyatları değişti (21 Ocak 2026)

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dövizdeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 07.30 itibarıyla 64,22 dolar oldu.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Motorinin litre fiyatına çarşamba günü 1 lira zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

21 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Zam sonrası 21 Ocak 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şöyle...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.01 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

TL Motorin: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA

Benzin: 54.91 TL

TL Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR