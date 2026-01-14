Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sakın kullanmayın! Bakanlıktan marketlerde satılan lavabo açıcı için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı Hypo Jel Lavabo Açıcı isimli ürün için toplatma kararı verildi. Marketlerde satılan temizlik malzemesinin testlerde geçersiz not alarak ortaya çıkan tehlikeli durum sebebiyle kullanmadan iade edilmesi istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sakın kullanmayın! Bakanlıktan marketlerde satılan lavabo açıcı için toplatma kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 23:48

'Hypo Jel Lavabo Açıcı' adlı temizlik malzemesinin insan sağlığı için tehlikeli olduğu gerekçesiyle satışını yasakladı. Marketlerden toplatma kararınını çıkarılmasının yanı sıra elinde olanların da satıcı firmalarla iletişime geçmesini istedi.

Sakın kullanmayın! Bakanlıktan marketlerde satılan lavabo açıcı için toplatma kararı

LAVABO AÇICIDA KİMYASAL YANIK VE YARALANMA RİSKİ

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürünle ilgili yapılan resmi denetim ve testler sonucunda, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İncelemelerde, ürünün 'dokunsal uyarı' testinden kalır sonuç aldığı tespit edildi.
Yetkililer, ürünün kullanımının kimyasal riskler, yanıklar ve yaralanmalar gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda alınan yasaklama ve toplatma kararı; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla kimyasallar, deterjanlar ve ambalajlamaya ilişkin ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya konuldu.

Sakın kullanmayın! Bakanlıktan marketlerde satılan lavabo açıcı için toplatma kararı


14 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Hypo Jel Lavabo Açıcı’nın satışı durdurulurken, piyasada bulunan ürünlerin de geri çağrılacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aidat fırsatçıları! Acil koduyla toplanıp, 'tavanı' deldiler
Bakanlıktan şok karar! Yağ sökücü markası raflardan toplatılıyor: Görme hasarı, yanık ve yaralanma tehlikesi var
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#Ürün Güvenliği
#Sağlık Tehlikesi
#Kimyasal Yanık
#Hypo Jel Lavabo Açıcı
#Satışı Yasak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.