Sakın kullanmayın! Bakanlıktan marketlerde satılan lavabo açıcı için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı 'Hypo Jel Lavabo Açıcı' adlı temizlik malzemesinin insan sağlığı için tehlikeli olduğu gerekçesiyle satışını yasakladı. Marketlerden toplatma kararınını çıkarılmasının yanı sıra elinde olanların da satıcı firmalarla iletişime geçmesini istedi.

LAVABO AÇICIDA KİMYASAL YANIK VE YARALANMA RİSKİ

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürünle ilgili yapılan resmi denetim ve testler sonucunda, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İncelemelerde, ürünün 'dokunsal uyarı' testinden kalır sonuç aldığı tespit edildi.

Yetkililer, ürünün kullanımının kimyasal riskler, yanıklar ve yaralanmalar gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda alınan yasaklama ve toplatma kararı; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla kimyasallar, deterjanlar ve ambalajlamaya ilişkin ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya konuldu.



14 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Hypo Jel Lavabo Açıcı’nın satışı durdurulurken, piyasada bulunan ürünlerin de geri çağrılacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.