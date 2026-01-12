Aidat fırsatçıları! Acil koduyla toplanıp, 'tavanı' deldiler

Konut aidat artışlarına yüzde 25,49’luk üst sınır getirilmesini öngören düzenleme Meclis’e sunuldu. Düzenleme henüz yasalaşmadan, bazı site yönetimlerinin “acil toplantı” gerekçesiyle aidat bedellerine yüzde 35 ila 55 arasında zam yaptığı iddiaları gündeme geldi.

NTV'de yer alan habere göre; sektör temsilcileri, düzenleme öncesi yapılan bu artışların 'son viraj hamlesi' olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, vatandaşlar denetim çağrısında bulunuyor.

Aidat zamları için belirlenen üst sınır TBMM'ye sunuldu.

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı. Düzenleme ile aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

Daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

ACİL TOPLANTILARLA TAVANI DELDİLER

Düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı.

ÜST SINIR HANGİ SEVİYEDE?

Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dedi.