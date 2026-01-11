Ev sahibi olmak hayal değil: 2026 konut kredisi faizlerinde beklenen büyük indirim tarihi

Kategoriler
Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları nedeniyle durma noktasına gelen konut satışlarında, 2026 baharı için umut verici sinyaller gelmeye başladı. Bankacılık sektörü kulislerinden ve gayrimenkul uzmanlarından sızan bilgilere göre, Merkez Bankası'nın faiz koridorunu esnetmesiyle birlikte konut kredilerinde "psikolojik sınır" olan 2.00 oranın altına inileceği tarih netleşiyor. Kiradan kurtulmak isteyenler ve yatırımcılar için yılın ikinci çeyreği büyük fırsatlara gebe olabilir.
Son iki yıldır Türkiye'de ev sahibi olmak, orta gelirli vatandaşlar için neredeyse imkansız hale gelmişti. Aylık %3,50 - %4,00 bandında seyreden konut kredisi faizleri, 1 milyon TL'lik bir kredinin aylık taksitini 35-40 bin TL seviyelerine çıkarmış, toplam geri ödemeyi ise astronomik rakamlara ulaştırmıştı. Bu durum, ipotekli konut satışlarını tarihin en düşük seviyelerine çekerken, inşaat sektöründe de ciddi bir daralmaya neden oldu. Ancak 2026 yılına girilmesiyle birlikte rüzgarın yönü değişmeye başlıyor. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve piyasadaki nakit sıkışıklığı, bankaları muslukları açmaya zorluyor. Ankara ve İstanbul'daki finans çevrelerinde konuşulan "Yeni Konut Kredisi Kampanyası"nın detayları ve beklenen faiz oranları, ev hayali kuranları heyecanlandıracak cinsten.
Hatırlanacağı üzere, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan "sıkılaştırma politikası", krediye ulaşımı bilerek ve isteyerek zorlaştırmıştı. Amaç, piyasadaki talebi kısmak ve fiyat artışlarını durdurmaktı. Bu politika meyvelerini verdi ve 2025 sonu itibarıyla konut fiyatlarındaki "köpük" eridi. Reel anlamda (enflasyondan arındırıldığında) konut fiyatlarında düşüşler görüldü.
Ancak bu durgunluk, inşaat sektörünü iflasın eşiğine getirdi ve konut arzında (yeni ev yapımında) ciddi bir azalma yarattı. Bu durumun ileride tekrar bir "konut kıtlığına" yol açmaması için hükümetin ve bankaların 2026 yılında frene basmaktan vazgeçip, kontrollü bir gaza basma dönemine geçeceği öngörülüyor.
Bankacılık kaynaklarına göre, 2026'nın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) faizlerde dramatik bir düşüş beklenmiyor. Ancak Nisan ve Mayıs ayları işaretlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapması beklenen indirim döngüsüyle eş zamanlı olarak, kamu bankalarının (Ziraat, Vakıf, Halk) öncülüğünde yeni bir konut kredisi paketinin devreye girmesi bekleniyor.
Masadaki en güçlü senaryo, ilk kez ev alacaklara özel olmak üzere faiz oranının aylık %1.89 ile %1.99 bandına çekilmesi. Mevcut durumda %3.00 ile çekilen 2 milyon TL kredinin 120 ay vadeli aylık taksiti yaklaşık 65.000 TL iken, oranın %1.90'a düşmesi durumunda bu taksit 40.000 TL seviyelerine geriliyor. Hala yüksek gibi görünse de, 2026 yılındaki maaş artışları ve enflasyonist ortam düşünüldüğünde, bu rakam hane halkı için "ödenebilir" sınırlara giriyor.
Ekonomistlerin vatandaşlara en büyük uyarısı ise "Faiz düşünce fiyatlar artar" gerçeğidir. Türkiye piyasasında ne zaman ucuz kredi kampanyası açıklansa, konut satıcıları talebin artacağını bildiği için fiyat etiketlerini bir gecede %10-20 yukarı çekmektedir.
Bu nedenle uzmanlar, "Faizlerin düşmesini beklemek yerine, şu anki durgun piyasada 'nakit gücüyle' pazarlık yapıp evi almanın, ileride krediyi yapılandırmanın (refinansman) daha karlı olabileceğini" belirtiyor. Yani faizler %3 iken evi daha ucuza alıp, seneye faizler %1.90'a düştüğünde krediyi yapılandırmak, faiz düştüğünde zamlanmış evi almaktan daha avantajlı olabilir. Ancak nakdi olmayanlar için bahar kampanyasını beklemekten başka çare görünmüyor.
2026 kampanyasının detaylarında "sıfır konutlara" pozitif ayrımcılık yapılması bekleniyor. İnşaat sektörünü canlandırmak adına, müteahhitlerden alınan birinci el konutlarda faiz oranının daha düşük tutulacağı, ikinci el konutlarda ise oranın biraz daha yüksek olacağı konuşuluyor.
Ayrıca "Kademeli Faiz" modeli de gündemde. Gelir durumuna göre faiz oranının belirlendiği bu sistemde, hane halkı geliri düşük olanlara daha uzun vade (180 ay gibi) ve daha düşük faiz imkanı sunulabilir. Ev sahibi olmak isteyenlerin, 2026 baharına kadar kredi notlarını yüksek tutmaları, kredi kartı limitlerini düzenlemeleri ve birikimlerini peşinat için hazır etmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü kampanya başladığında, kredi muslukları sonsuza kadar açık kalmayabilir; ilk başvuranlar ve kredibilitesi yüksek olanlar bu fırsattan yararlanıp ev sahibi olma şansını yakalayacak.