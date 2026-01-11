Ev sahibi olmak hayal değil: 2026 konut kredisi faizlerinde beklenen büyük indirim tarihi

2026 BAHARI İÇİN MASADAKİ RAKAM: 1.99 VE ALTI

Bankacılık kaynaklarına göre, 2026'nın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) faizlerde dramatik bir düşüş beklenmiyor. Ancak Nisan ve Mayıs ayları işaretlenmiş durumda. Merkez Bankası'nın politika faizinde yapması beklenen indirim döngüsüyle eş zamanlı olarak, kamu bankalarının (Ziraat, Vakıf, Halk) öncülüğünde yeni bir konut kredisi paketinin devreye girmesi bekleniyor.

Masadaki en güçlü senaryo, ilk kez ev alacaklara özel olmak üzere faiz oranının aylık %1.89 ile %1.99 bandına çekilmesi. Mevcut durumda %3.00 ile çekilen 2 milyon TL kredinin 120 ay vadeli aylık taksiti yaklaşık 65.000 TL iken, oranın %1.90'a düşmesi durumunda bu taksit 40.000 TL seviyelerine geriliyor. Hala yüksek gibi görünse de, 2026 yılındaki maaş artışları ve enflasyonist ortam düşünüldüğünde, bu rakam hane halkı için "ödenebilir" sınırlara giriyor.