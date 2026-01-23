8 ilde pos cihazı operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; elektronik para ve ödeme hizmeti sunan bir firmanın, yasadışı bahis faaliyetleri, POS cihazlarının amaç dışı kullanımı ve şüpheli para transferleri gibi yöntemlerle aklama suçuna aracılık ettiği tespit etti.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon kapsamında 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.