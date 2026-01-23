Altın fiyatlarında rekor yükseliş! Gram altın uçuşa geçti: İşte 23 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 ülkeye uygulanacak gümrük vergilerini iptal ettiğini açıklamasıyla altın ve gümüş dün adeta çakılmıştı. Bugün ise altın günü yine yükselişle açtı. Altın rekor kırarak 6 bin 900 seviyesini geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları...