Balıkesir'de işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda bir servis aracı kaza yaptı.
İvrindi ilçesinde yaşanan olayda; bir fabrikadaki işçileri taşıyan Murat Mutlu yönetimindeki 10 S 37038 plakalı midibüs, İvrindi-Bergama kara yolunda devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Feci kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.