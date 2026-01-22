Sancaktepe'de zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde aynı istikamette ilerleyen 2 İETT otobüsü, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 kişi yaralanırken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.