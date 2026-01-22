Elinde altın olanlar dikkat: Bozdurma yarışı başladı! İslam Memiş en kritik tarihi açıkladı

İLK KEZ EV ALACAKLAR İÇİN HAMLE

Altın ve gümüş tarafında yaşanan yükselişleri yılın ilk yarısında bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini hatırlatan Memiş, "Yılın ikinci yarısı itibarıyla emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik olabilir. Bu kredi musluklarının açılması, ilk kez ev alacaklara özel kredi tanımlanması gibi birçok etken bugün yapılan toplantıda ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi’ndeki birçok başlık vardı ama özellikle ilk kez ev alacaklar için yapılan bu hamleyi önemsiyorum. Çok yakında kamuoyuna açıklarlar. Bankalardaki kredi musluklarını bekleyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun" dedi.

