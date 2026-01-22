Menü Kapat
TGRT Haber
Elinde altın olanlar dikkat: Bozdurma yarışı başladı! İslam Memiş en kritik tarihi açıkladı

Ocak 22, 2026 13:01
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalanıyor, gümüş manipülasyon etkisinde, bakır ve platin ise piyasa oyuncularını şaşırtan bir hızla yükseliyor. Finans Analisti İslam Memiş, kendi Youtube kanalında yaptığı yayında yatırımcılar için oldukça çarpıcı uyarılarda bulundu.

2
Finansal İstikrar Komitesi

Finansal İstikrar Komitesi’nin toplantısının gerçekleştiğini bildiren Memiş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında her düzenli olarak yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantıları tüketiciler için, sektörler için, Türkiye ekonomisi için çok çok önemli oluyor. Burada önemli kararlar alıyorlar" dedi.
 

3
KREDİ MUSLUKLARI

KREDİ MUSLUKLARI AÇILACAK

Bugün ilk kez ev alacaklar için bankaların konut kredisi tarafındaki muslukların kapalı olduğunu hatırlatan Memiş, "Malum bununla ilgili önemli kararlar alındı. Dolayısıyla ben diğer yayınlarımda sık sık özellikle 2025 yılının son çeyreğinde ilk kez ev alacaklara Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya bankaların yeni kredi tanımlayacağını, düşük faizli kredi tanımlayacaklarını veya kredi limitlerini biraz daha artıracaklarını ifade ediyordum. O yüzden ilk kez ev alacaklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu bu kredi oranlarını bekleyin" diyerek bankaların kredi musluklarını açacağını iletti.
 

4
İLK KEZ EV ALACAK

İLK KEZ EV ALACAKLAR İÇİN HAMLE

Altın ve gümüş tarafında yaşanan yükselişleri yılın ilk yarısında bir fırsat olarak değerlendirmek gerektiğini hatırlatan Memiş, "Yılın ikinci yarısı itibarıyla emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik olabilir. Bu kredi musluklarının açılması, ilk kez ev alacaklara özel kredi tanımlanması gibi birçok etken bugün yapılan toplantıda ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi’ndeki birçok başlık vardı ama özellikle ilk kez ev alacaklar için yapılan bu hamleyi önemsiyorum. Çok yakında kamuoyuna açıklarlar. Bankalardaki kredi musluklarını bekleyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun" dedi.
 

5
Grönland, Venezuela

DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Bu hafta gerçekleşen Davos Zirvesi'ne değinen Memiş, "Donald Trump’ın açıklamaları çok önemli. Jeopolitik anlamda dünyayı rahatsız eden söylemler devam ediyor. Dünya savaşı riskleri ciddi şekilde konuşuluyor. Grönland, Venezuela örnekleri ortada. Savaşmazsak çökeriz anlayışıyla ilerleyen bir dünya düzeni var" diyerek Trump’ın açıklamalarının bu yüzden çok önemli olduğunu vurguladı.
 

6
BAKIR NE KADAR YÜKSELECEK?

BAKIR NE KADAR YÜKSELECEK?

Yeni yükseliş trendinden bahseden Memiş, "Bakır tarafıyla ilgili de çok soru geliyor. Bu yıl bakırda yaklaşık %35 civarında bir artış bekliyorum. Yapay zekâ, yeşil enerji ve arz-talep problemleri bunu destekliyor. Ama %100–200 beklentisi doğru değil" diyerek beklentisini dile getirdi.
 

7
Borsa İstanbul 100 endeksi

BORSA YILLIK HEDEFİ BELLİ OLDU

Borsa İstanbul 100 endeksinin 12.800 seviyesinden sonra kar satışları gördüğünü ileten Memiş, "Şu anda 12.661 seviyesinde. Bu agresif bir satış değil. 12.600 güçlü destek. Aşağı kırılırsa 12.400 destek olur. Yıllık hedef 14.000 puan" diyerek borsa oyuncuları için kritik veriler paylaştı.
 

8
DOLAR BORCU OLAN DİKKAT

DOLAR BORCU OLAN DİKKAT!

Dolar kuru hakkında öngörüde bulunan Memiş, "Dolar/TL kuru 43,30 seviyesinde. Bu yıl 50 TL beklentim devam ediyor. Euro/dolar 1,17 seviyesinde. Euro/TL 50,86 seviyesinde ve bu ay bitmeden 51 TL görülebilir" dedi.
 

9
Ons altın

ALTIN İÇİN SATIŞ ZAMANI

Yatırımcının en çok merak ettiği konulardan biri olan altın fiyatlarıyla kritik değerlendirmede bulunan Memiş, "Ons altın 4.874 dolar seviyesinde. 4.886 dolar ile tarihi rekor denemesi yaptı. Jeopolitik riskler, Trump’ın açıklamaları ve yaklaşan Fed faiz kararı altını destekliyor. 5.000 dolar seviyesi artık sürpriz değil. 4.880–5.020 dolar aralığında kademeli satış yapılabilir. Altın satılırsa dolar, euro ya da Bitcoin’de beklenebilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

10
GRAM ALTIN

GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLACAK

"Gram altın 6.870 TL seviyesinde. İlk yarı için 8.000 TL beklentimiz devam ediyor. 7.000 TL seviyeleri bu ay bitmeden görülebilir. 8.000 sonrası 10.000 TL sürpriz olmaz" diyen Memiş altın yatırımcısın en çok merak ettiği konuya dikkat çekti. 
 

11
ELİNDE GÜMÜŞ OLANLAR DİKKAT

ELİNDE GÜMÜŞ OLANLAR DİKKAT

"Gümüş altına kıyasla zayıf. Elimde gümüş olsaydı altına çevirirdim. Bitcoin 88.784 dolar seviyesinde. 80.000–90.000 dolar bandında oyalanıyor" diyerek Bitcoin'in hala değerlendirilebileceğine dikkat çekti.
 

12
PETROLDE DESTEK SEVİYESİ

PETROLDE DESTEK SEVİYESİ BELLİ

Memiş ayrıca "Brent petrol 64,5 dolar. Yükseliş beklentim yok. 62 dolar desteğini takip ediyorum" dedi.
 

