 Özge Sönmez

Aydın'da ilginç olay! Emekli maaşını almak için bankaya gitti: Konuşması yüzünden alamadı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki bir kadın, kocasından kalan emekli maaşını almak için gittiği bankada hayatının şokunu yaşadı. Zeynep Benli'ye konuşması düzgün olmayıp zor anlaşıldığı için maaşının verilmediği iddia edildi. Mağdur olan yaşlı kadın "gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" dedi.

Aydın'da ilginç olay! Emekli maaşını almak için bankaya gitti: Konuşması yüzünden alamadı
İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Yaşlı kadının bunun üzerine SGK'ya giderek eşinin emekli maaşını alabilmek için başvuruda bulundu. Maaşı bağlanan kadın, kendisine bağlanan maaşı çekmek için bankaya gitti. Kendi adına yatırılan maaşı almak isteyen kadın, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü. Banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

"KONUŞMAN ANLAŞILMIYOR" DEDİLER

Günlerdir maaşını çekebilmek için beklediğini belirten Zeynep Benli, "Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Eşim daha önce maaşını bu bankadan çektiği için ben de evimize yakın olan bu bankadan maaşımı almak istedim. Cenaze masraflarını bir devlet bankasından kimliğimi ibraz ederek çektim. Şimdi, elektrik, su doğal gaz ödemelerim var. Ancak adıma yatan maaşı ‘Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"YATIRILMIŞ PARALARI VERMİYORLAR"

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama çalışan gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"PROSEDÜR BÖYLE"

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten banka müdürü uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi. Bir yakının sağlık sorunu nedeniyle izinli olduğunu maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden Banka Müdürü Hakan B. "Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz" dedi.

