Yaşam
 Yasin Aşan

Evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Antalya'da sır ölüm

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alınamayan 50 yaşındaki İbrahim Doğan, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde, olayda kullanılan silahın cesedin altında olduğu tespit edildi. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu netlik kazanacak.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
11:26
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
11:26

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Side Mahallesi Cennetler Caddesindeki bir apartman dairesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 50 yaşındaki İbrahim Doğan'dan bir süredir haber alamayan arkadaşı, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine, Doğan'ın ikamet ettiği adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Antalya'da sır ölüm

50 YAŞINDAKİ ADAM ÖLÜ BULUNDU

Zile basılmasına ve telefonla aranmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, İbrahim Doğan'ın kaldığı daireye itfaiye ekiplerinin yardımıyla girildi.

Jandarma ve sağlık ekipleri, İbrahim Doğan'ı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Doğan'ın karın bölgesinden aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde vurulmuş halde ölü bulundu! Antalya'da sır ölüm

SİLAH CESEDİN ALTINDAN ÇIKTI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabip eşliğinde evde detaylı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, Doğan'ın ölümüne neden olan tabancanın, cansız bedeninin hemen altında olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk araştırmada, İbrahim Doğan'ın olaydan önceki gece 4 arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeni, beraber vakit geçirdiği arkadaşlarının vereceği ifadeler ve yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Doğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

#Yaşam
