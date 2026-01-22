Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

İngiltere'de Amanda Wixon isimli kadın, 16 yaşındaki bir genç kızı 25 yıl boyunca evinde esir tuttuğu ve işkenceye maruz bıraktığı ortaya çıktı. Kadın mahkemede suçlu bulunurken, cezasının 12 Mart'ta açıklanacağı belirtildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 11:03

İngiltere'nin Gloucester şehrinde yaşanan kan donduran bir olay ülkeyi ayağa kaldırdı. 56 yaşındaki Amanda Wixon isimli kadın, evine aldığı bir genci tam 25 yıl boyunca esir tuttu. Tüyler ürperten işkencelere maruz bıraktı.

Mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunan Wixon'ın, duruşma sonrası sergilediği pişmanlıktan uzak tavırlar ise en az işlediği suçlar kadar tepkiye neden oldu.

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

ÇEYREK ASIR SÜREN TUTSAKLIK

Olayın kökeni 1995 yılına uzanıyor. O dönemde 16 yaşında olan mağdurun Wixon’ın evine taşınması, genç kız için yaklaşık çeyrek asır sürecek bir kabusun başlangıcı oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Wixon, mağduru tam 25 yıl boyunca evden çıkmasına izin vermeden alıkoydu.

Polis baskınıyla kurtarılan ve günümüzde 40’lı yaşlarında olan kadının tutulduğu odanın, polisler tarafından “bir hapishane hücresi”ni andırdığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, mağdurun Wixon’ın 10 çocuğuna bakmaya zorlandığı, evin tüm temizlik işlerini tek başına yaptığı, yalnızca yemek artıklarını yiyebildiği ve ancak geceleri gizlice banyo yapabildiği belirlendi.

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

DİŞLERİNİ SÜPÜRGE SAPIYLA DÖKTÜ

İki hafta süren dava sürecinde jüri, mağdurun yaşadığı "korkunç muamele" ve "sayısız saldırı"nın detaylarını dinledi. Wixon'ın uyguladığı şiddet yöntemleri ise kan donduracak cinstendi:

Sistematik Şiddet: Wixon bir keresinde kadının yüzüne süpürge sapıyla vurarak dişlerini döktü.

Kimyasal İşkence: Mağdurun boğazına zorla bulaşık deterjanı sıkıldığı ve yüzüne çamaşır suyu atıldığı belirtildi.

Zorla Saç Kazıtma: Kadının kafası defalarca zorla kazıtıldı.

Tıbbi İhmal: Mağdurun 20 yıl boyunca hiçbir doktor veya diş hekimi görmediği, dişlerinin çoğunun döküldüğü ve bulunduğunda aşırı zayıf olduğu tespit edildi.

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

"BEN YAPMADIM"

Wixon'ın öz oğlunun polise ihbar etmesiyle 2021 yılında özgürlüğüne kavuşan kadın koruma altına alınırken, "zorla çalıştırma", "hürriyeti tahdit" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Wixon suçlu bulundu. Ancak asıl şok, Wixon'ın mahkeme çıkışında yaşandı.

Gazetecilerin, "25 yıl köle olarak tuttuğunuz kadın için bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna soğukkanlılıkla "Pek bir şey yok" cevabını veren Wixon, pişman olup olmadığı sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Hayır. Ben yapmadım."

Kendisini bir "canavar" olarak görüp görmediği sorulduğunda ise Wixon, "Ne düşünüyorsanız onu söyleyin" diyerek umursamaz bir tavır sergiledi.

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

CEZASI HATIRLATILINCA KÜPLERE BİNDİ

Wixon'ın avukatı Edward Hollingsworth, savunmasında evdeki diğer çocukların da bakımsız olduğunu ileri sürerek, durumun sistematik bir istismardan ziyade "ihmal" olduğunu savundu. Wixon ise mağdurun yüzüne süpürgeyle vurduğu iddialarını kabul etmeyerek, "Yapmadığımı iddia ettiğim bir şey için neden üzgün olayım?" ifadelerine yer verdi.

Bir muhabirin Mart ayındaki karar duruşmasında 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini hatırlatması üzerine Wixon sinirlenerek, "Bunu biliyorum. Beni aptal mı sanıyorsun?" şeklinde çıkıştı.

İngiltere'de kan donduran olay! Kapıyı çalıp içeri giren genç kız çeyrek asır esareti yaşadı

MAĞDUR KADIN HAYATINI YENİDEN İNŞA EDİYOR

Gloucestershire Polisi'nden Dedektif Çavuş Alex Pockett, tüm kariyeri boyunca böyle bir vakayla karşılaşmadığını belirterek, "Mağdur evde gerçekten çok kötü muamele görmüş. Bunun onun üzerinde büyük bir etkisi olduğu açık" ifadesini kullandı.

Kurtarılan kadın şu anda koruyucu bir ailenin yanında yaşıyor, üniversiteye gidiyor ve yurtdışı tatilleriyle hayatını yeniden kurmaya çalışıyor. Ancak yaşadığı travma nedeniyle hala kabuslar gördüğü ve sürekli temizlik yapma isteği duyduğu belirtiliyor.

Cani anne Amanda Wixon'ın cezası 12 Mart'ta açıklanacak.

