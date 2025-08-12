Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

Kuzey Kore yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından ağırlaşan işgücü açığını kapatmak için vatandaşlarını zorla çalıştırmaya gönderiyor. Güney Kore istihbarat yetkililerinin BBC’ye verdiği bilgilere göre geçen yıl 10 binden fazla Kuzey Koreli işçi Rusya’ya sevk edildi. Bu sayının bu yıl 50 bini aşabileceği belirtiliyor.

GÜNDE 18 SAAT, SADECE İKİ GÜN İZİN

Rusya’ya gönderilen işçiler, günde 18 saate varan çalışma süreleri ve yılda yalnızca iki gün izin hakkıyla yaşıyor. Çoğunlukla çok katlı apartman inşaatlarında çalıştırılan işçiler, sürekli gözetim altında tutuluyor. Kaçmalarını önlemek için başlarında Kuzey Kore güvenlik ajanları bulunuyor.

“DIŞARIDAKİ DÜNYA DÜŞMANIMIZ”

Rusya’ya giden Jin isimli bir işçi, havaalanından doğrudan şantiyeye götürüldüğünü ve bir güvenlik görevlisinin kendisine “Dışarıdaki dünya düşmanımız” dediğini aktardı. Chan adlı bir başka işçi ise, “Bazıları ayakta uyuyordu, yakalanınca dövülüyorlardı. Sanki ölüme çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

YARALANAN BİLE HASTANEYE GÖNDERİLMEDİ

Nam isimli işçi, dört metreden düşerek yüzünden ağır yaralanmasına rağmen hastaneye götürülmediğini söyledi. Profesör Kang Dong-wan ise işçilerin gece karanlıkta, güvenlik ekipmanı olmadan çalıştırıldığını belirterek, “Koşullar gerçekten korkunç” dedi.

PİS VE AŞIRI KALABALIK KONAKLAMA ALANLARI

İşçiler, böceklerle dolu, aşırı kalabalık konteynerlerde ya da tamamlanmamış binaların zeminlerinde yaşıyor. Soğuktan korunmak için pencerelere naylon örtüler çekiliyor.

BM YASAĞINA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

2019’da Birleşmiş Milletler, Kuzey Koreli işçilerin yurtdışında çalıştırılmasını yasaklamıştı. Ancak Moskova ve Pyongyang’ın bu yasağı fiilen deldiği ve işçilerin kazandığı paranın rejime aktarıldığı belirtiliyor. Bu durum, Kuzey Kore’nin nükleer silah programına finansman sağlamaya devam ettiği anlamına geliyor.