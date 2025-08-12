Menü Kapat
 | Suat Vilgen

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, on binlerce vatandaşını Rusya’ya göndererek insanlık dışı koşullarda çalıştırdığı ortaya çıktı. Günde 18 saatlik iş yükü, iki gün yıllık izin ve ağır gözetim altında yaşayan işçiler, modern çağın köleleri olarak tanımlanıyor.

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:18

yönetimi, ’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından ağırlaşan işgücü açığını kapatmak için vatandaşlarını zorla çalıştırmaya gönderiyor. Güney Kore istihbarat yetkililerinin BBC’ye verdiği bilgilere göre geçen yıl 10 binden fazla Kuzey Koreli işçi Rusya’ya sevk edildi. Bu sayının bu yıl 50 bini aşabileceği belirtiliyor.

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

GÜNDE 18 SAAT, SADECE İKİ GÜN İZİN

Rusya’ya gönderilen işçiler, günde 18 saate varan çalışma süreleri ve yılda yalnızca iki gün izin hakkıyla yaşıyor. Çoğunlukla çok katlı apartman inşaatlarında çalıştırılan işçiler, sürekli gözetim altında tutuluyor. Kaçmalarını önlemek için başlarında Kuzey Kore güvenlik ajanları bulunuyor.

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi öncesinde Ukrayna ve Rusya'ya mesaj

“DIŞARIDAKİ DÜNYA DÜŞMANIMIZ”

Rusya’ya giden Jin isimli bir işçi, havaalanından doğrudan şantiyeye götürüldüğünü ve bir güvenlik görevlisinin kendisine “Dışarıdaki dünya düşmanımız” dediğini aktardı. Chan adlı bir başka işçi ise, “Bazıları ayakta uyuyordu, yakalanınca dövülüyorlardı. Sanki ölüme çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

YARALANAN BİLE HASTANEYE GÖNDERİLMEDİ

Nam isimli işçi, dört metreden düşerek yüzünden ağır yaralanmasına rağmen hastaneye götürülmediğini söyledi. Profesör Kang Dong-wan ise işçilerin gece karanlıkta, güvenlik ekipmanı olmadan çalıştırıldığını belirterek, “Koşullar gerçekten korkunç” dedi.

Kim Jong-un Kuzey Korelileri Rusya'ya köle gönderiyor! Yaşam koşulları insanlık dışı

PİS VE AŞIRI KALABALIK KONAKLAMA ALANLARI

İşçiler, böceklerle dolu, aşırı kalabalık konteynerlerde ya da tamamlanmamış binaların zeminlerinde yaşıyor. Soğuktan korunmak için pencerelere naylon örtüler çekiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore kendi topuğuna sıktı! 'Kontrollü' bir şekilde karanlık yüzünü gösterdi

BM YASAĞINA RAĞMEN DEVAM EDİYOR

2019’da Birleşmiş Milletler, Kuzey Koreli işçilerin yurtdışında çalıştırılmasını yasaklamıştı. Ancak Moskova ve Pyongyang’ın bu yasağı fiilen deldiği ve işçilerin kazandığı paranın rejime aktarıldığı belirtiliyor. Bu durum, Kuzey Kore’nin nükleer silah programına finansman sağlamaya devam ettiği anlamına geliyor.

ETİKETLER
#kuzey kore
#kuzey kore
#kim jong-un
#Ukrayna Savaşı
#Rusya
#Işçi Göçü
#Insan Hakları
#Bm Yasağı
#Dünya
