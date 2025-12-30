Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Juventuslu yıldız için devrede: Sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe'den transferde Weston McKennie hamlesi geldi. Fenerbahçe yönetimi, Juventus ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Weston McKennie için resmen devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Juventuslu yıldız için devrede: Sözleşmesi bitiyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 00:09

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Juventuslu Weston McKennie oldu. Halihazırda İtalya devi ile sözleşme uzatma sürecini ağırdan alan Weston McKennie, sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin transfer listesine eklendi.

Fenerbahçe Juventuslu yıldız için devrede: Sözleşmesi bitiyordu!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: JUVENTUSLU WESTON MCKENNIE TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de Weston McKennie gündemi başladı. Juventus ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 27 yaşındaki Amerikalı orta saha, Ocak ayı itibarıyla istediği takıma imza atabilecek! Süreçten hareketle orta sahadaki değişim için önemli bir fırsat gören Fenerbahçe yönetimi, Weston McKennie ile menajerler aracılığıyla temaslarda bulundu.

Fenerbahçe Juventuslu yıldız için devrede: Sözleşmesi bitiyordu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ WESTON MCKENNIE VE JUVENTUS PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin büyük sürprizi Weston McKennie; bu sezon Juventus ile 26 maça çıkmış ve 1831 dakikalık zaman diliminde, 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFER SÜRECİ NETLEŞTİ Mİ?
Sarı lacivertliler, hafta içinde transfer toplantısı yapacak ve kuruldan çıkacak kararlara göre de hamleler gerçekleştirecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CSKA Moskova'nın Oğuz Aydın ısrarı: Fenerbahçe'ye bonservis de önerdiler!
Cenk Tosun'a güle güle: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.