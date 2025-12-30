Fenerbahçe Juventuslu yıldız için devrede: Sözleşmesi bitiyordu!

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi Juventuslu Weston McKennie oldu. Halihazırda İtalya devi ile sözleşme uzatma sürecini ağırdan alan Weston McKennie, sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin transfer listesine eklendi.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: JUVENTUSLU WESTON MCKENNIE TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de Weston McKennie gündemi başladı. Juventus ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek olan 27 yaşındaki Amerikalı orta saha, Ocak ayı itibarıyla istediği takıma imza atabilecek! Süreçten hareketle orta sahadaki değişim için önemli bir fırsat gören Fenerbahçe yönetimi, Weston McKennie ile menajerler aracılığıyla temaslarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ WESTON MCKENNIE VE JUVENTUS PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin büyük sürprizi Weston McKennie; bu sezon Juventus ile 26 maça çıkmış ve 1831 dakikalık zaman diliminde, 2 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.