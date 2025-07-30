Kuzey Kore kendi topuğuna sıktı! 'Kontrollü' bir şekilde karanlık yüzünü gösterdi

Asya ülkesi Kuzey Kore'nin devlete bağlı bir kanalında yayınlanan yeni bir TV dizisi, ülkedeki sistemsel sorunları ve devletin başarısızlıklarını ilk kez bu kadar açık bir şekilde ekranlara taşıdı.

“Paekhak Ovası’nda Yeni Bir Bahar” adlı 22 bölümlük dizi, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin bir sekreterinin uzak bir kırsal bölgeye, yani Paekhak Ovası'na atanmasını konu alıyor.

Sekreter, burada bozuk altyapı, kötü planlama, kayırmacılık, iş ahlakı zafiyetleri ve halkın ihtiyaçlarını göz ardı eden yöneticilerle karşılaşıyor.

DEVLET İDEOLOJİSİ SORGULANMIYOR

Dizide, tarım planlamasının eksiklikleri, gençlerin tarım yerine başka işler araması, sorumlulardan hesap sorulamaması gibi temalar açıkça işleniyor. Bu sorunların üstü örtülmek yerine detaylıca gösteriliyor olması, Kuzey Kore gibi içe kapalı bir ülkede son derece dikkat çekici.

Karakterler, devlet ideolojisini sorgulamıyor ancak uygulamadaki aksaklıklara karşı çıkıyor. Parti sekreteri, bölgedeki durumu raporlarla yukarıya iletmek yerine doğrudan halkın arasında yaşayarak sistemin sorunlarını ortaya çıkarmayı tercih ediyor.

"KONTROLLÜ ÖZ ELEŞTİRİ" OLABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre bu dizi, Kuzey Kore'de yönetimin kendi sistemine yönelik "kontrollü öz eleştirisi" olabilir. Ayrıca bu tür yapımların, ülke içindeki genç nesil üzerinde reformist mesajlar taşıma amacı da taşıyabileceği düşünülüyor.

Kuzey Kore'nin kültürel ürünleri genellikle propaganda amacı taşısa da, bu yeni yapım, devletin belirli alanlardaki başarısızlıklarını kabul eder bir tavır sergiliyor.