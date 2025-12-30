Menü Kapat
1 Ocak borsa açık mı? 2026'nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!

1 Ocak borsa açık mı 2026'nın ilk günü Borsa İstanbul ve Nasdaq başta olmak üzere ABD borsalarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yılın ilk günü yaklaşırken yatırımcıların gündeminde işlem saatleri ve takvim düzenlemeleri yer alıyor. Yılbaşı nedeniyle piyasaların çalışma düzeninde değişiklikler yaşanırken, takas ve yerleşim sürelerine ilişkin planlamalar da yatırımcılar tarafından araştırılmakta. İşte yılbaşında borsanın çalışma durumu…

1 Ocak borsa açık mı? 2026’nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 00:09

Yılın ilk günü olan 1 Ocak, finans piyasalarında işlem takvimlerinin yeniden düzenlendiği özel tarihler arasında bulunuyor. Türkiye ve ABD piyasalarına ilişkin resmi tatil uygulamaları, yatırımcıların planlamalarında dikkate aldığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte 1 Ocak’ta borsaların çalışmaları ile ilgili detaylar…

1 Ocak borsa açık mı? 2026’nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!

1 OCAK YILBAŞINDA BORSA AÇIK MI 2026?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, yılbaşı resmi tatili kapsamında Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak. Borsa İstanbul’un resmi tatil takvimine göre pay piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası ile borçlanma araçları piyasası dahil olmak üzere tüm pazarlarda seans düzenlenmeyecek. Yılbaşı tatili nedeniyle gün boyunca herhangi bir işlem yapılmayacak.

1 Ocak borsa açık mı? 2026’nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!

Tatil olması nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin takası ileri bir tarihe bırakılacak. Resmi takvim doğrultusunda bu işlemlerin takası 5 Ocak 2026 tarihinde tamamlanacak. Borsa İstanbul’da 2026 yılının ilk işlem günü ise 2 Ocak 2026 Cuma olacak.

1 Ocak borsa açık mı? 2026’nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!

1 OCAK ABD BORSASI AÇIK MI?

ABD’de 1 Ocak 2026 tarihi, New Year’s Day federal tatili kapsamında yer alıyor. Bu nedenle New York Stock Exchange (NYSE) ve Nasdaq, yılbaşı gününde tam gün kapalı olacak. ABD borsalarında yılbaşı tatili her yıl uygulanan standart resmi tatiller arasında bulunuyor.

1 Ocak borsa açık mı? 2026’nın ilk günü Borsa İstanbul ve ABD borsası çalışma durumu!

NYSE ve Nasdaq’ın resmi işlem takvimlerinde 1 Ocak günü kapalı olarak yer alıyor. Bu tarihte ABD piyasalarında hisse senedi ve diğer finansal ürünlerde işlem yapılmayacak. Yılın ilk işlem günü, resmi takvime uygun şekilde yılbaşı tatilinin ardından gerçekleşecek.

#Aktüel
