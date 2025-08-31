Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde

1970’lerde Amazon’daki çiftlikte işçilerin köle benzeri koşullarda çalıştırıldığı ortaya çıktı. Alman otomotiv devi 165 milyon real (yaklaşık 30 milyon dolar) tazminata mahkûm edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 14:16

Brezilya iş mahkemesi, ’e karşı açılan davada tarihi bir karara imza attı. 1970’ler ve 1980’lerde Amazon bölgesindeki bir çiftlikte işçilerin kölelik koşullarında çalıştırıldığını tespit eden mahkeme, şirkete 165 milyon real (yaklaşık 30 milyon dolar) cezası verdi. Yetkililer, bunun ülke tarihinde verilen en yüksek toplu “moral tazminat” olduğunu vurguladı.

SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2019’da bir rahibin yıllardır topladığı belgeler İş Savcılığı tarafından incelendi. Tanık ifadeleri ve ek araştırmaların ardından Volkswagen, 2024 yılında resmen suçlandı. Mahkeme kararına göre, 1974–1986 yılları arasında Para eyaletindeki çiftlikte yaklaşık 300 işçi insanlık dışı şartlarda çalıştırıldı. Çiftlik, Volkswagen’in yan kuruluşuna aitti ve sığır yetiştiriciliği ile odun kesimi için kullanılıyordu.

Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde

KÖLE BENZERİ KOŞULLAR

Dosyaya giren bilgilere göre işçiler düzensiz sözleşmelerle işe alındı, silahlı gözetmenler tarafından kontrol altında tutuldu. Yetersiz gıda ve barınma koşulları altında yaşamak zorunda kalan işçiler, borçlandırma sistemiyle çiftlikten ayrılmaları engellenerek adeta kapana kıstırıldı. Sıtma gibi hastalıklar için ise hiçbir tıbbi yardım sağlanmadı. Savcılık bu uygulamaları, “Brezilya yakın tarihinin en büyük köle işgücü istismarı” olarak niteledi.

Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde

HAKİMDEN ÇARPICI MESAJ

Kararı açıklayan Hakim Otavio Bruno da Silva Ferreira, çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunun doğrulandığını ve yaşananların yasal olarak köle işgücü tanımına uyduğunu söyledi. Ferreira, “Kölelik geçmişin bir gerçeği değil; izleri hâlâ Brezilya toplumunda, özellikle iş ilişkilerinde varlığını sürdürüyor” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde

VOLKSWAGEN TEMYİZE GİDİYOR

Alman otomotiv devinin Brezilya ofisi ise kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı. Şirket, 72 yıldır ülkede faaliyet gösterdiklerini ve her zaman insan onurunu savunarak iş kanunlarına uyduklarını savundu. Yapılan açıklamada, “Volkswagen sosyal sorumluluğa olan bağlılığını yeniden teyit ediyor; bu, şirketin bir hukukî varlık ve işveren olarak sorumluluklarının ayrılmaz parçasıdır” ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları
Yeni Renault Clio yolda: Tanıtım için tarih belli oldu
ETİKETLER
#brezilya
#tazminat
#volkswagen
#İnsan Hakları
#Kölelik
#Iş Güvenliği
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.