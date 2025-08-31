Brezilya’dan Volkswagen’e tarihi ceza: Kölelik skandalı gündemde

Brezilya iş mahkemesi, Volkswagen’e karşı açılan davada tarihi bir karara imza attı. 1970’ler ve 1980’lerde Amazon bölgesindeki bir çiftlikte işçilerin kölelik koşullarında çalıştırıldığını tespit eden mahkeme, şirkete 165 milyon real (yaklaşık 30 milyon dolar) tazminat cezası verdi. Yetkililer, bunun ülke tarihinde verilen en yüksek toplu “moral tazminat” olduğunu vurguladı.

SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2019’da bir rahibin yıllardır topladığı belgeler Brezilya İş Savcılığı tarafından incelendi. Tanık ifadeleri ve ek araştırmaların ardından Volkswagen, 2024 yılında resmen suçlandı. Mahkeme kararına göre, 1974–1986 yılları arasında Para eyaletindeki çiftlikte yaklaşık 300 işçi insanlık dışı şartlarda çalıştırıldı. Çiftlik, Volkswagen’in yan kuruluşuna aitti ve sığır yetiştiriciliği ile odun kesimi için kullanılıyordu.

KÖLE BENZERİ KOŞULLAR

Dosyaya giren bilgilere göre işçiler düzensiz sözleşmelerle işe alındı, silahlı gözetmenler tarafından kontrol altında tutuldu. Yetersiz gıda ve barınma koşulları altında yaşamak zorunda kalan işçiler, borçlandırma sistemiyle çiftlikten ayrılmaları engellenerek adeta kapana kıstırıldı. Sıtma gibi hastalıklar için ise hiçbir tıbbi yardım sağlanmadı. Savcılık bu uygulamaları, “Brezilya yakın tarihinin en büyük köle işgücü istismarı” olarak niteledi.

HAKİMDEN ÇARPICI MESAJ

Kararı açıklayan Hakim Otavio Bruno da Silva Ferreira, çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunun doğrulandığını ve yaşananların yasal olarak köle işgücü tanımına uyduğunu söyledi. Ferreira, “Kölelik geçmişin bir gerçeği değil; izleri hâlâ Brezilya toplumunda, özellikle iş ilişkilerinde varlığını sürdürüyor” diyerek dikkat çekici bir mesaj verdi.

VOLKSWAGEN TEMYİZE GİDİYOR

Alman otomotiv devinin Brezilya ofisi ise kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı. Şirket, 72 yıldır ülkede faaliyet gösterdiklerini ve her zaman insan onurunu savunarak iş kanunlarına uyduklarını savundu. Yapılan açıklamada, “Volkswagen sosyal sorumluluğa olan bağlılığını yeniden teyit ediyor; bu, şirketin bir hukukî varlık ve işveren olarak sorumluluklarının ayrılmaz parçasıdır” ifadelerine yer verildi.