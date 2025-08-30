Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları

İnternette çok sayıda sahte web sitesi vatandaşları mağdur ediyor. Resmi kurumların, bankaların ve popüler alışveriş sitelerinin kopyasını hazırlayan dolandırıcılar, vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratıyor. Uzmanlar, mağdur olunmaması için dikkat edilmesi gerekenler tek tek anlattı. İşte detaylar...

Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
30.08.2025
10:46
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
10:46

Türkiye’de son yıllarda hızla artan yöntemleri arasında sahte web siteleri başı çekiyor. Dolandırıcılar, vatandaşların sık kullandığı banka sayfalarını, ekranlarını ve popüler alışveriş sitelerini birebir kopyalayarak kullanıcıların bilgilerini ele geçiriyor. Resmi görünümlü sayfalarda yer alan sahte formlar aracılığıyla vatandaşların kimlik bilgileri, kredi kartı numaraları ve şifreleri toplanıyor. Son dönemde özellikle “kargo takip” ve “banka güncelleme” adı altında gönderilen sahte SMS ve e-postalar dikkat çekiyor.

Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları

Geçtiğimiz günlerde Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan depremzede Adem Çelik de bu yöntemle mağdur edilmek istenen isimlerden biri oldu. ’nin “İlk Evim, İlk Arsam” projesine başvuru yapmak isteyen Çelik, Google’da karşısına çıkan sahte bir site üzerinden e-Devlet’e benzer arayüze yönlendirildi. Başvuru sırasında farklı banka hesaplarına ait IBAN numaralarının talep edilmesi üzerine durumdan şüphelenen Çelik, Afet İşleri yetkililerinin uyarısıyla dolandırılmaktan kurtuldu.

Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları

TOKİ ise vatandaşlara yaptığı resmi uyarıda, tüm işlemlerin yalnızca toki.gov.tr, e-Devlet Kapısı ve devlet bankaları aracılığıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"HERKES RİSK ALTINDA"

Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, sahte sitelerin artış nedenlerini şöyle açıkladı:

“Son dönemde sahte web sitelerinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Özellikle e-ticaretin yükselmesiyle birlikte oltalama saldırıları çok daha sık görülmeye başladı. Dijitalleşmenin hızlanması, ekonomik kriz ortamı ve yapay zeka teknolojilerinin dolandırıcılar tarafından kullanılması sahte siteleri daha profesyonel hale getiriyor.”

Binlerce kişi mağdur oluyor! İşte sahte web siteleri anlamanın yolları

Çelikkol, dolandırıcıların en çok dijital okuryazarlığı düşük yaşlı bireyleri, ucuz kampanya arayan gençleri ve KOBİ’leri hedef aldığını belirtti.

Çelikkol, “Aslında her kesim risk altında ama belirli gruplar daha ön planda” dedi.

NASIL KORUNURUZ?

Sahte sitelerden korunmanın yollarına da değinen Çelikkol, şu önerilerde bulundu:

Adres çubuğunda “https://” ve kilidi simgesine dikkat edilmeli ancak bunun tek başına güvenlik garantisi olmadığı unutulmamalı.
Yazım hataları, garip Türkçe ifadeler ve “gerçek olamayacak kadar cazip” kampanyalar şüphe uyandırmalı.
İşlemler yalnızca resmi mobil uygulamalar veya siteler üzerinden yapılmalı.
İki faktörlü kimlik doğrulama mutlaka aktif edilmeli, güncel antivirüs yazılımları kullanılmalı.
SMS veya e-posta ile gelen bilinmeyen linklere kesinlikle tıklanmamalı.
Çelikkol, sahte sitelerin kapatılması için devletin aktif olarak çalıştığını, teknoloji şirketlerinin de tarayıcı seviyesinde önlemler aldığını belirterek, “Ama en kritik nokta vatandaşın dikkatli olmasıdır” uyarısında bulundu.

Ödemelerde en güvenli yöntemin 3D Secure destekli kredi kartı olduğunu vurgulayan uzman, kripto para transferleri ve doğrudan IBAN gönderimlerinin en riskli yollar olduğunu söyledi.

Sahte siteye yönlendirildiğini anlayan vatandaşın hemen işlemi durdurması gerektiğini de belirten Çelikkol, "Eğer herhangi bir ödeme veya bilgi girişi yapılmadıysa sadece pencereyi kapatmak yeterli, ama kredi kartı bilgileri girildiyse vakit kaybetmeden bankayı aramak ve kartı iptal etmek gerekir" dedi.

Son olarak vatandaşlara “Benim başıma gelmez” düşüncesinden uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Çelikkol, “Güvenlik kilidi tek başına güvenlik demek değildir, esas güvenilirlik alan adı ve sitenin resmiyetinde gizlidir” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#e-devlet
#toki
#güvenlik
#siber dolandırıcılık
#Sahte Web Siteleri
#Dijital Okuryazarlık
#Teknoloji
TGRT Haber
