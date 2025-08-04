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 | Özge Sönmez

6 ilde dolandırıcılık operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 1 milyar TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 08:50

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 il merkezli 'nitelikli , bilişim sistemine girme ve ' suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüphelinin yakalandığını belirterek, şüphelilerden 24’ünün tutuklandığını, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

6 ilde dolandırıcılık operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 1 milyar TL

VATANDAŞLARI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'kripto borsasında para kazanma' ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

6 ilde dolandırıcılık operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 1 milyar TL

1 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık.

6 ilde dolandırıcılık operasyonu! Hesap hareketleri şoke etti: Tam 1 milyar TL

İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#siber suç
#yasa dışı bahis
#Jandarma Operasyonu
#Sosyal Medya Dolandırıcılığı
#Gündem
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