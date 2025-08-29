Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti

Hatırla Sevgili, Keşanlı Ali Destanı, Hekimoğlu, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol alan Belçim Bilgin oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da biliniyor. Ünlü oyuncu şirketiyle reklam ve film yapımcılığında bulunuyor. Geçtiğimiz ay 31 Temmuz günü Belçim Bilgin'i üzen bir gelişme yaşandı. Belçim Bilgin, dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu.

BELÇİM BİLGİN'İ DOLANDIRDI, 80 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli Mehmet A., şirketin markasının bilinirliğini artırmak için pr çalışması yapmak istediğini söyledi. Güven kazanan dolandırıcı yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesaba atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen asistan Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı durumu Belçim Bilgin'e bildirdi. Oyuncu Bilgin savcılığa gidip şüpheliden şikayetçi oldu.

Belçim Bilgin savcılığa sunduğu dilekçesinde, 2019 yılında yapım şirketini kurduğunu reklam ve film işleri yaptığını söyledi. Dilekçesinde dolandırıcının güven kazandıktan sonra tek seferde 80 bin TL parayı aldıktan sonra ilettiği iletişim numarasına ulaşılamadığı mağduriyetinin giderilmesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, dolandırıcılık şüphelisi Mehmet A.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.