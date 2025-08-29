Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti

Bereketli Topraklar dizisindeki yeni rolüne hazırlanan Belçim Bilgin, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Belçim Bilgin'e ait şirketin pr ilerini üstlenmek isteyen dolandırıcı şirketin asistanı Zeynep B.'yi kandırınca, 80 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.

Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti
Hatırla Sevgili, Keşanlı Ali Destanı, Hekimoğlu, Aşk Tesadüfleri Sever gibi yapımlarda rol alan oyunculuğunun yanı sıra yapımcı olarak da biliniyor. Ünlü oyuncu şirketiyle reklam ve film yapımcılığında bulunuyor. Geçtiğimiz ay 31 Temmuz günü Belçim Bilgin'i üzen bir gelişme yaşandı. Belçim Bilgin, dolandırıcıların kurbanlarından biri de kendisi oldu.

BELÇİM BİLGİN'İ DOLANDIRDI, 80 BİN LİRAYI ALIP KAÇTI

Kendisini farklı isimle tanıtan şüpheli Mehmet A., şirketin markasının bilinirliğini artırmak için pr çalışması yapmak istediğini söyledi. Güven kazanan dolandırıcı yıllık ücretin ilk ödemesi olan 80 bin TL'yi Zeynep B.'den hesaba atmasını istedi. Parayı hesaba gönderen asistan Zeynep B., şüpheli kişiye daha sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı durumu Belçim Bilgin'e bildirdi. Oyuncu Bilgin savcılığa gidip şüpheliden şikayetçi oldu.

Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti

Belçim Bilgin savcılığa sunduğu dilekçesinde, 2019 yılında yapım şirketini kurduğunu reklam ve film işleri yaptığını söyledi. Dilekçesinde dolandırıcının güven kazandıktan sonra tek seferde 80 bin TL parayı aldıktan sonra ilettiği iletişim numarasına ulaşılamadığı mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti

Cumhuriyet Başsavcılığı şikayetin ardından harekete geçti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelisi Mehmet A.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belçim Bilgin dolandırıcıların ağına düştü! Bir telefonla parasını kaybetti
