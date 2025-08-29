Jose Mourinho'nun gidişi sonrası Gözde Kahveci'den olay paylaşım

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayrıldığını açıklayarak sosyal medya gündemine oturdu. Yönetim ve futbolculardan gelecek tepkiler merak edilirken, ilk paylaşım İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.

JOSE MOURINHO İLE FENERBAHÇE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe, Portekizli teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

GÖZDE KAHVECİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Mourinho döneminde forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den imalı bir paylaşım geldi. Kahveci, ayrılık açıklamasından kısa süre sonra oğlunun kahkahalarla güldüğü videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Videoda İrfan Can Kahveci'nin de olduğu duyulurken, ünlü futbolcunun da neşeli hali dikkat çekti.