Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Jose Mourinho'nun gidişi sonrası Gözde Kahveci'den olay paylaşım

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından İrfan Can Kahveci’nin eşinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gözde Kahveci, çocuklarının güldüğü videoyu paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 12:28

, teknik direktör ile yollarını ayrıldığını açıklayarak sosyal medya gündemine oturdu. Yönetim ve futbolculardan gelecek tepkiler merak edilirken, ilk paylaşım 'nin eşi Gözde Kahveci'den geldi.

JOSE MOURINHO İLE FENERBAHÇE YOLLARINI AYIRDI

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe, Portekizli teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

Jose Mourinho'nun gidişi sonrası Gözde Kahveci'den olay paylaşım

GÖZDE KAHVECİ'DEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Mourinho döneminde forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den imalı bir paylaşım geldi. Kahveci, ayrılık açıklamasından kısa süre sonra oğlunun kahkahalarla güldüğü videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Jose Mourinho'nun gidişi sonrası Gözde Kahveci'den olay paylaşım

Videoda İrfan Can Kahveci'nin de olduğu duyulurken, ünlü futbolcunun da neşeli hali dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun gidişi sonrası Gözde Kahveci'den olay paylaşım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu
ETİKETLER
#Futbol
#jose mourinho
#irfan can kahveci
#Fenerbahçe
#Gözde Kahveci
#Türkiye Süper Ligi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.