Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu

Rapçi Reynmen, 2024 yılında Emire Cansu Kurtaran ile evlendi. Evliliğe karşı olan Reymen'in annesi Nasibe Yılmaz, açıklamalarıyla zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Annesiyle küs olan Reymen, eşine aldığı hediyeyle gündem oldu.

REYNMEN'DEN EŞİNE MİLYONLUK HEDİYE

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç hediye etti. Son teknolojilerle donatılan araçta toplantılar için özel detaylar var.

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor. İddialara göre; Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.

NASİBE EREN'DEN OĞLU REYNMEN'E TEPKİ

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen yine gündemde. Annesi ve eşi arasında yaşananlara dair "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok" ifadelerini kullanmıştı. Nasibe Eren son olarak katıldığı Jennifer Lopez konserinde oğlu ve gelininden bir adım beklediğini belirtti.