Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu

Reynmen lakaplı rapçi Yusuf Aktaş, eşi Emire Cansu Kurtaran için ultra özel araç tasarlattı. Lüks aracının detaylarını görenlerin aklına ise oğlu ve geliniyle küslük yaşayan Nasibe Yılmaz Aktaş geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 12:12

Rapçi , 2024 yılında ile evlendi. Evliliğe karşı olan Reymen'in annesi , açıklamalarıyla zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Annesiyle küs olan Reymen, eşine aldığı hediyeyle gündem oldu.

REYNMEN'DEN EŞİNE MİLYONLUK HEDİYE

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a dünyaca ünlü bir moda markasının özel kumaşlarının kullanıldığı araç etti. Son teknolojilerle donatılan araçta toplantılar için özel detaylar var.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu

Araçta yüksek kaliteli ses sistemi, PlayStation 5 ile eğlence deneyimi, kahve makinesi ve özel buzdolabı yer alıyor. İddialara göre; Reynmen aracın iç dizaynına tam 2 milyon TL harcadı.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu

NASİBE EREN'DEN OĞLU REYNMEN'E TEPKİ

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen yine gündemde. Annesi ve eşi arasında yaşananlara dair "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok" ifadelerini kullanmıştı. Nasibe Eren son olarak katıldığı Jennifer Lopez konserinde oğlu ve gelininden bir adım beklediğini belirtti.

Reynmen eşi Emire Cansu Kurtaran'a ultra lüks araç tasarlattı! Anne Nasibe Yılmaz'ın tepkisi merak konusu oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takipçilerinden takı topladı
ETİKETLER
#hediye
#reynmen
#Nasibe Yılmaz
#Emire Cansu Kurtaran
#Özel Araç
#Milliyondolar
#Aile Gerilimi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.