27°
Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takipçilerinden takı topladı

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dün akşam evlendi. Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı ise sosyal medya hesabından canlı yayın açıp para topladı.

Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takipçilerinden takı topladı
bir dargın bir barışık ilişkisini devam ettirdiği 27 yaşındaki ile kendi villasında evlendi. Az sayıda konuğun katıldığı törenin ardından Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla dikkat çekti. Düğünün ertesi sabahı açan Mehmet Ali Erbil, takı topladı.

MEHMET ALİ ERBİL DÜĞÜNÜNE ÇOCUKLARI DA KATILDI

Mehmet Ali Erbil'in Yeniköy'deki evinde gerçekleşen nikâh törenine ünlü şovmenin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Nikâh şahidi Serdar Ortaç, uyuya kaldığı için nikâha gidemedi.

Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takipçilerinden takı topladı

MEHMET ALİ ERBİL CANLI YAYIN AÇTI TAKI İSTEDİ

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan ile gerçekleştirdiği nikâhın ertesi günü kendine özgü davranışıyla yine yaptı yapacağını. 6'ıncı kez nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı, açtığı canlı yayında kullanıcılarından takı niyetine para topladı.

Mehmet Ali Erbil, düğünün ertesi sabahı takipçilerinden takı topladı
