Alanyaspor Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Osimhen'in durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında namağlup bir şekilde 18 puanla lider olan Galatasaray, Alanyaspor karşısında deplasman maçına çıkacak.

Alanyaspor bu sezon ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Son iki haftada üst üste beraberlik alan Alanyaspor, Galatasaray karşılaşmasından puan almayı hedefliyor.

Galatasaray ise 7. hafta da galibiyet alarak büyük bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Alanyaspor - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Alanyaspor'da karşılaşma öncesinde Buluthan Bulut ve Umit Akdağ'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da mücadelede forma giymeyecek. Galatasaray tarafından ise Alanyaspor kamp kadrosu açıklandı. Kadroda Victor Osimhen'in yer aldığı görüldü.

Milli arada sakatlanan Nijeryalı yıldız santraforun karşılaşmada ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen'in Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte geri döneceğini belirtmişti. Galatasaray'ın kamp kadrosunda ise genç stoper Arda Ünyay'ın yer almaması dikkat çekti.

ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Alanyaspor - Galatasaray mücadelesinde Victor Osimhen'in yedeklerden oyunda dahil olacağı tahmin ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Hagi, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi