Bloodbrothers yıldızı Floyd Levine hayatını kaybetti

Özellikle 1970'lerden itibaren televizyon dizileri ve filmlerde rol alan Floyd Levine, genellikle dram ve aksiyon türlerinde yer aldı. 'Bloodbrothers', 'Braddock: Missing in Action III', 'Angel III: The Final Chapter' gibi yapımlarda rol alan Floyd Levine hayatını kaybetti

FLOYD LEVINE HAYATINI KAYBETTİ

1960'lı yıllardan bu yana birçok dizi ve filmde rol alan Floyd Levine'dan acı haber verdi. ABD'li oyuncu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Floyd Levine'ın vefat haberini, gelini Tracy Robbins sosyal medya hesabından duyurdu. Robbins, Floyd Levine için "Sevgili kayınpederim Floyd Levine, 24 Ağustos'ta güzel ailesiyle çevrili bir şekilde huzur içinde vefat etti. Seni çok özleyeceğim ama biliyorum ki melekleri şimdiden güldürüyorsun" ifadelerini kullandı.

FLOYD LEVINE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Şubat 1932 New York doğumlu Floyd Levine, 1960'lardan itibaren çok sayıda televizyon programı ve filmde rol almasıyla tanınan Amerikalı bir aktördü.