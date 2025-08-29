Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi

Hakan Sabancı, birkaç gün önce ayrıldığı Hande Erçel ile birlikte çekildikleri fotoğrafları, sosyal medya hesabından silmesiyle takipçi patlaması yaşadı

HAKAN SABANCI'YA SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Dün akşam Hande Erçel ile olan tüm karelerini de silen Hakan Sabancı, bir anda takipçi sayısıyla da dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre, Sabancı yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 40 bin yeni takipçi kazand

HAKAN SABANCI NEŞELİ HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Sabancı ayrılık sonrası soluğu arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasında aldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.