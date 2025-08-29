Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi

Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, eski sevgilisiyle olan tüm kareleri de kaldırdı. İki ünlü isim ayrılıkla ilgili sessizliklerini korurken, Hakan Sabancı'ya sosyal medyadan yoğun ilgi başladı ve ayrılık sonrası binlerce takipçi kazandı.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi
29.08.2025
29.08.2025
, birkaç gün önce ayrıldığı ile birlikte çekildikleri fotoğrafları, hesabından silmesiyle takipçi patlaması yaşadı

HAKAN SABANCI'YA SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Dün akşam Hande Erçel ile olan tüm karelerini de silen Hakan Sabancı, bir anda takipçi sayısıyla da dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlara göre, Sabancı yalnızca birkaç gün içinde yaklaşık 40 bin yeni takipçi kazand

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi

HAKAN SABANCI NEŞELİ HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Hakan Sabancı sonrası soluğu arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasında aldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı'nın moralinin yüksek olduğu gözlemlendi.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi

ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Tüm bu gelişmelerin ardından oğlunun ilişkisini baştan beri onaylamadığı konuşulan , sosyal medya hesabından "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır" ifadelerini paylaştı.

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'ya yoğun ilgi! Binlerce takipçi geldi
