Mehmet Ali Erbil 6'ncı kez evleniyor! Törene çocukları da katıldı

Mehmet Ali Erbil'in davalık olduğu eski sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik kararı aldı. Bugün evlenen çiftin nikah törenine sadece Mehmet Ali Erbil 3 çocuğu katıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ALTINCI EVLİLİĞİNE ÇOCUKLARI KATILDI

Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile nişanlanmış ve çift geçtiğimiz aylarda ise ayrılık kararı almıştı. Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil tekrar barıştı ve evlilik kararı aldı.

Mehmet Ali Erbil'in nikâhına çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in katıldı. Mehmet Ali Erbil'in tüm çocukları gelen sorulara cevap vermeden nikahın yapılacağı villaya doğru ilerledi.