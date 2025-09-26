Menü Kapat
Karikatür davasında sıcak gelişme! 4 sanık hakkında karar verildi

Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatür çizimine ilişkin davada 4 sanık tahliye edildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 15:22

ve Hazreti Musa'nın çiziminin Leman dergisinde yayımlanmasına ilişkin davada tutukluğa yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine 4 sanık, şartıyla tahliye edildi. kapsamında tutuklu bulunan sanıklar yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve grafiker Cebrail Okçu tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların tutukluğuna itirazını inceleyen üst mahkeme, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verdi. Sanıkların, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım'da yargılanmasına başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmiş, Özdemir Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.​​​​​

İDDİANAMEDEN

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 6 şüpheli hakkında hazırlanan ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan tüm şüphelilerin birlikte hareket ettikleri, karikatürün şüpheli Doğan Pehlevan tarafından çizilmesi akabinde sorumlu müdürler ve genel yayın yönetmeninin onayından geçtiği"ne ilişkin tespitlere yer veriliyor.

İddianamede "Soruşturma konusu karikatürde yer alan İslam Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu" kaydediliyor.

Sanıklardan sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün'ün "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan'ın ise "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

