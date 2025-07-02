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 | Özge Sönmez

Leman'ın karikatür skandalında ifadeler ortaya çıktı! Kendini böyle savundu

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın yer aldığı skandal karikatürle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan grafiker Cebrail Okcu ve eser sahibi Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı. Çizimi yapan Pehlevan "Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm'' diyerek kendini savundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 15:15

26 Haziran tarihinde Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın yer aldığı karikatürün yayımlanması tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler grafiker Cebrail Okcu ve eser sahibi Doğan Pehlevan'ın emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Leman'ın karikatür skandalında ifadeler ortaya çıktı! Kendini böyle savundu

"KARİKATÜR İLE İLGİLENMEM, İÇERİĞİNE BAKMAM"

Yaklaşık 30 yıldır Leman Dergisi'nde çalıştığını söyleyen şüpheli Okcu ifadesinde, ‘'Dergideki basın, yayın süreci ile ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben dergide sadece sayfa tasarımı yapmaktayım. Karikatüristlerden ve yazarlardan gelen işler genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'e gider ondan da bana gelir. Benim dergideki yazıların ve karikatürlerin yerlerini sığdırmak sayfalara düzgün biçimde sığdırmak dışında herhangi bir müdahalem yoktur. Göstermiş olduğunuz karikatürü Doğan Pehlevan çizdi. Çizimler genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'e gönderilir. Onun onayından geçtikten sonra bana geldi. Bana karikatürün hangi sayfada hangi ölçüde olacağı bilgileri Tuncay Akgün tarafından gelir ben de bunun yerleştirmesini yaparım. Gelen karikatürün içeriğine bakmam içeriğiyle ilgilenmem sadece verilen işi yaparım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir'' dedi.

Leman'ın karikatür skandalında ifadeler ortaya çıktı! Kendini böyle savundu

‘'ÇOK NEŞELİ VE SEVGİ DOLU BİR KARİKATÜR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM''

Şüpheli Pehlevan ise ifadesinde, ‘'Benim Leman dergisinde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem vardır. Bahse konu karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve Tuncay Akgün'e derginin sahibi olduğu için gönderdim. Aynı süre içerisinde derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okcu ve Murat Yüceşan'a gönderdim. Karikatürün yayınlanmasında yönetmen Tuncay Akgün yetkilidir, onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Tuncay Akgün gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı kesinlikle yayınlamazdı. Filistin katliamından bugüne gelen İran savaşı da dahil karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatürdür ve Muhammed ve Musa isimleri bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerdendir. Muhammed Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken Musa'nın da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğundan dolayı bu karikatürde kullandım. Ayrıca peygamberden bahsedeceksek başında ‘Hz' veya ‘S.A.V.' kullanmamız gerekir ki Peygamber olduğu belli olsun. Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm. Bugünkü olaylarla hiç bağdaştırmadım. Ben Türkiye'de yıllardır çizerlik yaparım, çizerlikte öğrendiğimiz ilk kural din konularına girme, dinle alay etmedir'' ifadelerini kullandı.

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#Hazreti Muhammed
#Karikatür
#Leman Dergisi
#Hazreti Musa
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