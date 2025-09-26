Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Özge Sönmez

İngiliz turistin cansız bedeni saatlerce teknede bekletildi iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “İngiliz bir turistin Alanya’da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği” yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, rahatsızlanan İngiliz turiste, teknede görevli personel ile doktor olan bir turist tarafından derhal müdahale edildiği bildirildi.

İngiliz turistin cansız bedeni saatlerce teknede bekletildi iddiası! DMM'den açıklama geldi
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Bazı internet sitelerinde “İngiliz bir turistin ’da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği” iddiası ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı uluslararası basın organları ve sosyal medya hesaplarında, “İngiliz bir turistin Alanya’da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği” yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve içermektedir.

27 Temmuz 2025 tarihinde Alanya açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan İngiliz turiste, teknede görevli personel ile doktor olan bir turist tarafından derhal edilmiş, tele sistemi üzerinden 112 Acil ekiplerine bilgi verilmiştir. Ardından Komutanlığı’na ait yüzer unsur aracılığıyla tıbbi tahliye gerçekleştirilmiş, söz konusu turist en yakın liman olan Alanya Yeni Marina’da hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Bu süreç, resmi kayıtlar ve görüntülerle sabittir.

Ülkemizin turizm imajını zedelemeye ve kamu kurumlarına yönelik güvensizlik oluşturmaya dönük iddiaların aksine, olay sırasında tüm birimler eşgüdüm içinde görevlerini yerine getirmiştir. Olayın tüm safahatı hukuki süreç içinde incelenmekte olup, bu aşamada yalnızca resmî makamların açıklamalarının dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

