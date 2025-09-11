Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

DMM'den Antalya Surları ve ormanlarla ilgili iki iddiaya açıklama! Kale satılacak mı?

Sosyal medyada ortaya atılan orman yangını sonrası alanların imara açıldığı ve Antalya Kalesi'nin satışa çıkacağıyla ilgili iddialar gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iki konuyla ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DMM'den Antalya Surları ve ormanlarla ilgili iki iddiaya açıklama! Kale satılacak mı?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 21:40
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 21:47

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ormanlar imara açılıyor. Yangınlar bitti, sıra otellerde" ve "İktidar, Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den Antalya Surları ve ormanlarla ilgili iki iddiaya açıklama! Kale satılacak mı?

TURİZM YATIRIMLARINA VERİLEN ALANLAR ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ BÖLGELER

DMM'nin NSosyal hesabından bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğu, yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM'den Antalya Surları ve ormanlarla ilgili iki iddiaya açıklama! Kale satılacak mı?

Açıklamada, Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirildiği ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

DMM'den Antalya Surları ve ormanlarla ilgili iki iddiaya açıklama! Kale satılacak mı?

ANTALYA KALEİÇİ'NDEKİ TARİHİ KALE SATILACAK MI?

Ayrıca DMM tarafından Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir."

DMM, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışma saatleri değişecek mi 2025? DMM’den açıklama
ETİKETLER
#Türkiye
#orman yangını
#antalya
#turizm
#kültür ve turizm bakanlığı
#Dezinformasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.