Çalışma saatleri değişecek mi 2025? DMM’den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde çıkan "çalışma saatleri değişiyor" iddiaları sonrasın duyuru yaptı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

DMM, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri cumartesi ile pazardır. İş Kanunu'na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür. OVP'de yer alan 'İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır' ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir." ifadeleri ile iddiaları yalanladı. Buna göre çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

