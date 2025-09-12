Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Köprüler satılıyor mu? 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hakkında DMM açıklama yaptı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün son zamanlarda satılacağına dair birçok iddia ortaya atılmıştı. İddiaların ardından vatandaşlar köprüler satılıyor mu sorusunun cevabını araştırmaya başlamıştı. İddiaları DMM resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.

12.09.2025
12.09.2025
Son günlerde gündemde yer alan konuların başında İstanbul'da bulunan ve 'nün satılacağı yönünde iddialar yer alıyordu.

Bazı basın organları ve sosyal medyada ortaya atılan iddiaların sonrasında vatandaşlar köprüler satılıp, satılmadığını merak etmeye başlamıştı.

KÖPRÜLER SATILIYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ilgili yapılan açıklamada köprülerin satıldığı yalanlandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ SATILACAK MI?

DMM tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün satılacağına yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir kampanyasının parçası olmuştur.

Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan “satış”, “vatandaşa yük”, “peşkeş” gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

