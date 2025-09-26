Milli sporcu Defne Kurt'tan rekor! Tarihte bunu başaran ilk Türk

Singapur'da devam eden 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, bir başarıya daha imza attı. Türkiye'yi kadınlar 100m serbest stil S10 kategorisinde temsil eden milli sporcu, şampiyona rekoru kırarak turnuvadaki dördüncü altın madalyasını elde etti.

TARİHTE BUNU BAŞARAN İLK TÜRK SPORCU

Şampiyonada daha önce 50m serbest stil, 100m kelebek ve 200m bireysel karışıkta üç altın madalya kazanan Defne Kurt, dördüncü zaferiyle tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 4 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli yüzücü Defne Kurt için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık ve 100 metre serbest stilde kazandığı 4 altın madalya ile tarihi başarı elde ederek ülkemizi gururlandıran milli sporcumuz Defne Kurt’u kutluyorum. Defne, şampiyona boyunca kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Defne Kurt’un elde ettiği tarihi başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum."