Hava Durumu
Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu yıllar sonra ortaya çıktı: İtiraflarıyla herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakteriyle yer alan Begüm Topçu, yıllar sonra katıldığı programda itiraflarını sıraladı. Unutursam Fısılda dizisiyle görüşme yaptığını ama rolün kendisine verilmediğini belirten oyuncu, yıllardır ekrandan neden uzak kaldığını da açıkladı.

İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinin üçüncü sezonu sonrası başrol olarak diziye devam eden Begüm Topçu, yıllar sonra televizyondan neden uzak kaldığını ve Deniz Yıldızı günlerinden bahsetti. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Unutursam Fısılda dizisi için deneme çekimi gönderdiğini ancak diziye kabul edilmediğinden bahsetti. Şimdiki dizileri beğenmediğini belirten Begüm Topçu, Banu karakterini unutturmak için bilinçli tercihler yaptığı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti.

BEGÜM TOPÇU'DAN DENİZ YILDIZI İTİRAFI

Ankara'da yaşayan Begüm Topçu uzun bir aranın ardından konuk olduğu programda popüler olmasını sağlayan Deniz Yıldızı hakkında konuştu. Begüm Topçu, "Üstünden 15 sene geçti herhalde. O yüzden hala insanlar unutamıyorsa, "Açıp açıp tekrar başından izliyoruz" diyorlarsa ne mutlu. Ama "Seni hiç sevmiyordum" falan diyenler de oluyor. Ya da kızlarımın yanında "Yalancı Banu" diyenler oluyor. Ama onlar artık bunun bir iş olduğunu, bunların dizide olduğunu anlıyor. Hatta diziyi bazen izlemek istiyorlar, "Hayır, izleyemezsiniz. Size uygun bir dizi değil." diyorum. "Ne zaman izleyebiliriz?" diyorlar, "Bilmiyorum, belki 18 yaşına geldiğinizde falan. O zaman bile belki olamayabilir." diyorum. Yani örnek anlamalarını istemem" diyerek itiraflarını sıraladı.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu yıllar sonra ortaya çıktı: İtiraflarıyla herkesi şaşırttı

Tiyatroya devam eden ve bir süredir ekranda olamayan bu kararının sebebini, "Bir süre bir ara vermek istedim zaten. Çünkü Banu herkesin kafasında gerçekten kazınmış bir karakterdi. Şimdi ben ne oynasam, neye girsem onu anımsatacaktı. Yani öncelikle bir ara vermek istedim ve çok yorucu bir süreçti. Biraz dinlenmek istedim. İkincisi yapmak istedik. Tiyatro ile Türkiye'yi geziyoruz. Türkiye'de belki de en çok sahneye çıkan ve en çok şehre giden özel tiyatro olabiliriz. Öyle bir süreç olduğu için de bir süre bir tiyatro üstüne yoğunlaşmak istedik. Baktık, çok keyif alıyoruz. İşimizi yaptığımızı daha net hissediyoruz, anlıyoruz. İstediğimiz şekilde keyif aldığımız bir projenin içinde yer alıyoruz. Sonra çocuklar oldu zaten.Onun büyümesi bir iki sene geçsin belki ondan sonra dedik. Sonra ikinci geldi, Peri. Öyle olunca da bir 2-3 sene geçsin yine aynı şekilde dedik" sözleriyle anlattı.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu yıllar sonra ortaya çıktı: İtiraflarıyla herkesi şaşırttı

Bir süre daha ekranda olmayacağını belirten Begüm Topçu, "Benim şimdiki mottom da şu; "Ben 50 yaşında meşhur olacağım. Tekrar meşhur olacağım. 50 yaşında en güzel işleri o zaman yapacağım. İstediğim işlerin içinde o zaman yer alacağım. İstediğim projelerde yer alacağım. Herkes beni tiyatrodan izleyip gelecekler." Öyle söylüyorum. Çünkü çocuklarım büyümüş olacaklar ve ben rahat etmiş olacağım. O zaman şaka bi yana aklımı, ruhumu, kalbimi, yeteneğimi odaklayabilmek için onları huzurlu ve keyifli, rahat ettikleri bir ortamda olmalarını ayarlamam lazım. Tabii ki dijital platformlarda birkaç bölümlük işlerin içine yer almayı çok isterim. Keşke bir sinema filmi gelse de onun içine yer alsam. Keşke reklam filmleri gelse de kısacık kısacık reklam filmlerinde oynasam en azından. İşimi yapıp geri dönsem. Öyle olsa keşke. Ama tabii İstanbul sektörü öyle olmadığı için işin içine girince oradan devam ediyorsunuz. Bilmiyorum zaman ne gösterir. Tabii ki olursa neden olmasın" dedi.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu yıllar sonra ortaya çıktı: İtiraflarıyla herkesi şaşırttı

Sıkça Sorulan Sorular

BEGÜM TOPÇU KİMDİR?
3 Haziran 1985 doğumlu Begüm Topçu, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay ile 2014 yılında evlendi ve Deniz Yıldızı dizisiyle de popüler oldu.
