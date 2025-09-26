Menü Kapat
20°
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü, Yalova'da evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
15:39
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
15:39

'nın Çınarcık ilçesindeki bir binanın 6'inci katındaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

GÜLLÜ'NÜN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6'inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü. Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten " konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi

Açıklamada, "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Güllü'nün cenazesi İstanbul'a gönderildi
