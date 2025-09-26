Kirada oturanlar dikkat! İslam Memiş yol haritasını verdi: Kasım'a kadar bekleyin

Birçok vatandaşın birikimlerini yatırıma çevirememe durumu hakkında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için piyasaları yorumladı ve küçük birikimlerle nasıl yatırım yapılabileceğinin ipuçlarını paylaştı.

EVİ OLMAYAN NASIL YATIRIM YAPACAK?

Mesela elinde mevcut 1+1 daire alacak kadar parası olan bir arkadaşın kirada oturması bana göre çok yanlış. Eğer geçiş dönemindeyseniz veya kira vermekte zorlanıyorsanız, kira çöpe gidiyor" diyen Memiş, "Örneğin 3-4 milyon civarında birikiminiz var. Bu araç, borsa, fon olabilir ilk önce kiraya giden paranın önüne geçmek lazım" diyerek mal sahibi olmanın önemini vurguladı.

EVİ ARABASI OLAN NE YAPMALI?

"Evim var, arabam var, ne yapmalıyım? İkinci plan pasif gelir. Pasif geliri çok önemsiyorum" diyen Memiş, çalışamayacak duruma geldiğinizde “Bana kim bakacak, geçimimi nasıl sağlayacağım?” sorusuna cevabın pasif gelir olduğunu belirtti.

ÜÇÜNCÜ ADIM TOPRAK SATIN ALMAK

Memiş, "Geliriniz var, pasif geliriniz de var. Üçüncü plan toprak satın almak. Altın ve gümüşü gerçek para olarak değerlendiriyoruz. Belli bir seviyeye geldikten sonra yatırımı toprağa çeviriyoruz. Ama toprak alırken bölgeyi iyi araştırmak, imarını sorgulamak şart" dedi.

İŞ KURMAK İSTEYENLERE ÖNERİ

İş kurmak isteyen genç arkadaşlara klasik sektörler yerine geleceği vadeden sektörlere yönelmelerini öneren Memiş, yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bakım ürünlerinin büyük önem kazanacağına ayrıca bilişim ve teknoloji, e-ticaret çok önemli olduğuna dikkat çekti.

UZUN VADEDE DOĞRU STRATEJİ

Memiş, "Nakit olarak altın ve gümüşü görüyorum. Döviz veya TL değil. Eline geçenin yarısını altın, yarısını gümüş yapmak uzun vadede doğru strateji" dedi.

KASIM'A KADAR BEKLİYORUZ

Piyasalarla ilgili güncel rakamları paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul 11.320 puan seviyesinde. 11.280 destek, 11.350 destek, 11.800 hedef. Dolar kuru 41,47 TL, euro/dolar paritesi 1,1735, euro/TL 48,77 seviyesinde. Ons altın 3.750 dolar, gram altın 5.147 TL. Şu an alım için uygun görmüyorum, kısa vadeli kar satışları bekliyorum. Yılın son alımını 30 Haziran’da yapmıştık, Kasım’a kadar plan değişikliği yok. Çok güzel bir pozisyon açacağız ama zamanı var" diyerek yatırımcıları uyardı.

GRAM GÜMÜŞ 60 TL'YE ULAŞTI

Gümüş ons fiyatı 45 dolar, hedefin ise 50 dolar olduğunu belirten Memiş, gram gümüşün 60 TL’ye ulaştığını uzun vadede gümüş biriktirmeye devam edilmesi gerektiğini paylaştı.

NE ZAMAN BITCOIN ALALIM?

Bitcoin şu an altın ve gümüşe kıyasla daha makul seviyede olduğunu belirten Memiş, 112.500 dolar altındaki her hareketi alım fırsatı gördüğünü söyledi.