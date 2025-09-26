Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

Türkiye'de bankaların kredi faiz oranlarındaki düşüş, otomobil kredilerine yansıdı. Araç almak isteyenlerin sıklıkla başvurduğu taşıt kredisinde faiz oranlarıyla birlikte toplam geri ödeme miktarları da düşüş ivmesi yakaladı. Peki ikinci el otomobil alacak bir kişi 250 bin liralık araç kredisi kullanırsa aylık faiz oranı ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olacak? İşte hesap...

Bengü Sarıkuş
26.09.2025
26.09.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve bankaların uyguladığı faiz oranlarındaki düşüşler, kredi faiz oranlarına yansıdı. Araç satın almak isteyenlerin merakla takip ettiği kredi faiz oranlarında ibre yönünü aşağı çevirdi. Kredi ödemelerinde faiz oranlarının düşüşe geçmesi otomobil almak isteyenlerin kullandığı taşıt kredisinde avantaj sağlayacak.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

Dün açıklanan verilere göre ise; Türkiye’de ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin tüketici kredileri azaldı. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 617 milyar 591 milyon 787 bin lirası konut, 50 milyar 567 milyon 61 bin lirası taşıt, 1 trilyon 871 milyar 484 milyon 279 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 461 milyar 293 milyon 536 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

Peki ikinci el otomobil alacak bir kişi 250 bin liralık araç kredisi kullanırsa aylık faiz oranı ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olacak?

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

AKBANK – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Ödeme: 478.678 TL

Aylık Taksit: 13.253 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

VAKIF KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,15

Toplam Ödeme: 483.837 TL

Aylık Taksit: 13.396 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

GARANTİ BBVA – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,05

Toplam Ödeme: 475.252 TL

Aylık Taksit: 13.158 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

İŞ BANKASI – 2. EL TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,5

Toplam Ödeme: 514.429 TL

Aylık Taksit: 14.246 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

ZİRAAT BANKASI – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,79

Toplam Ödeme: 633.860 TL

Aylık Taksit: 17.563 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

ING – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,44

Toplam Ödeme: 509.126 TL

Aylık Taksit: 14.099 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

ZİRAAT KATILIM – TAŞIT FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,79

Toplam Ödeme: 540.395 TL

Aylık Taksit: 14.967 TL

İkinci el araç alacaklar dikkat! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz tutar

TEB – TAŞIT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49

Toplam Ödeme: 513.544 TL

Aylık Taksit: 14.221 TL

