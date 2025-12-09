Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
TGRT Haber
Canlı Yayın
11°
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Monaco maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray Monaco maçının nerede oynanacağı belli oldu. Taraftarların heyecanla beklediği müsabaka bu akşam 23.00'te başlayacak.

Galatasaray Monaco maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?
Haber Merkezi
|
09.12.2025
saat ikonu 09:48
|
09.12.2025
saat ikonu 09:51

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bu akşam ile mücadele edecek.

GALATASARAY MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken karşılaşma bu akşam 23.00'te başlayacak. sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Galatasaray Monaco maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

GALATASARAY MONACO MAÇI HANGİ STATTA?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Nefes kesen müsabaka Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#fransa
#Monaco
#Ii. Louis Stadı
#Aktüel
TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.