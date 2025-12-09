Galatasaray Monaco maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda?

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray ile Monaco mücadele edecek.

GALATASARAY MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ederken karşılaşma bu akşam 23.00'te başlayacak. Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.