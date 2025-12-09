Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

Hatay'da öz dayısı tarafından kafası taşla ezilip, canlı canlı toğrağa gömülüp üstüne kaya atılan 10 yaşındaki Amir El Cedduh, kendini kurtaran ekiplere yaşadığı dehşeti anlattı. Amir'in başına gelenler ise baraj yakınındaki bir bağ evinin kamerasıyla çözüldü.

Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:55

GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:55

'ın ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj gövdesinde vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprakla gömülü vaziyette bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh olayını, yakınlardaki bir bağ evinin güvenlik kamerasının çözdüğü ortaya çıktı.

Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

ÖZ DAYISI TUTUKLANDI

Olayla ilgi gözaltına alınan Amir'in öz dayısı M.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.E.'nin 'taksirle ' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

KAFASI EZİLMİŞTİ...

Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

"AĞAÇTAN DÜŞTÜ, KORKUP KAÇTIM"

Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alan Amir'in kafasındaki göçük düzeltilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı M.E.'nin (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dediği ileri sürüldü.

