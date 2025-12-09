Kafası taşla ezilip, canlı canlı toprağa gömülmüştü! Minik Amir, yaşadığı dehşeti anlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan 50 saat sonra, baraj gövdesinde vücudunun yarısı taş, kaya parçaları ve toprakla gömülü vaziyette bulunan 10 yaşındaki Amir El Cedduh olayını, yakınlardaki bir bağ evinin güvenlik kamerasının çözdüğü ortaya çıktı.

ÖZ DAYISI TUTUKLANDI

Olayla ilgi gözaltına alınan Amir'in öz dayısı M.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.E.'nin 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

KAFASI EZİLMİŞTİ...

Yapılan ilk kontrollerde Amir'in kafatasında, başındaki kilolarca ağırlıktaki kayadan dolayı göçük meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

"AĞAÇTAN DÜŞTÜ, KORKUP KAÇTIM"

Kaldırıldığı hastanede hemen ameliyata alan Amir'in kafasındaki göçük düzeltilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayati tehlikeyi atlatan Amir'in olaya ilişkin tutuklanan dayısı M.E.'nin (30) ifadesinde suçlamaları reddedip "Ağaçtan düştü. Korkup kaçtım, toprağa gömmedim" dediği ileri sürüldü.