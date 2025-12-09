İstanbul’da 21 ilçe, 100’lerce mahalle için uyarı! 9 Aralık Salı günü elektrik kesintisi kenti saracak: BEDAŞ ilçe ilçe, saat saat açıkladı

İstanbul’da 9 Aralık Salı günü büyük bir elektrik kesintisi yaşanacak. 21 ilçe ve 100’lerce mahalleyi etkileyecek elektrik kesintileri aynı anda değil günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kaynaklı elektrik kesintilerine dair ayrıntılar ise BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 9 Aralım İstanbul elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkili olacak ilçe ve mahalleler…